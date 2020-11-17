Güneş enerjisi kullanım alanları ve ürünleri nelerdir?

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en önemlisi olarak bilinen güneş enerjisi birçok alanda enerji ihtiyacını karşılamak için tercih ediliyor. ülkemizde yeni yeni yaygınlaşan güneş enerjisi sistemleri tarım, sanayi, aydınlatma, sulama, ısınma vb. birçok alanda rahatlıkla tercih edilebiliyor. Bu çerçevede tercih güneş enerjisi sistemleri hem ekonomik bir kullanım hem de kesintisiz enerji sağlayabiliyorlar.

Bunlarla birlikte oldukça çevreci bir yapıya da sahip olan güneş enerjisi fosil yakıtlı enerjilerin çevreye verdiği zararı vermiyor. Bu sayede yaşanılan alanlar, şehirler daha yaşanılabilir bir hal alarak insan sağlığı çevre kirliliği tehlikesine karşı daha çok korunmuş oluyor.

Güneş enerjisi kullanılarak üretilen elektrik enerjisi hem maliyetinin az olması hem de herhangi bir şebeke bağlantısına ihtiyaç duyulmadığı için sıkça tercih ediliyor. ucuz maliyetlerle yüksek enerji verimliliği sağlayan güneş enerjisi sistemleri bu çerçevede birçok alanda kullanılabiliyor. Ev aydınlatmasından kol saatine, sıcak su ihtiyacından sokak aydınlatmalarına kadar birçok noktada güneş enerjisi sistemlerine rastlamak mümkün.

Güneş enerjisi hangi alanlarda kullanılıyor?

Güneş enerjisinin kullanım alanlarını belirli bir çerçeveyle sınırlandırmak mümkün değil aslında. Hayatın hemen her alanında kolaylıkla kullanılabilen güneş enerjisinin daha da yaygınlaşması için birçok teşvik de yapılıyor. Bu çerçevede kullanım alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

* Genellikle meskenlerin çatıları üzerine kurulan güneş enerjisi panelleri, hizmet sektörü, sanayi, tarım, hayvancılık vb. sektörlerde sıkça karşılaşılan enerji ihtiyacına cevap verebiliyorlar.

* Güneş enerjisi panelleri güneşten aldıkları ışınları elektrik enerjisine dönüştürebiliyor. Bu sebeple elektrik şebekesinin olmadığı ancak güneşin olduğu her noktada güneş enerjisi sistemleri sayesinde elektrik enerjisi elde etmek mümkün.,

* Aydınlatma amaçlı da oldukça yaygın bir şekilde tercih edilen güneş enerjili aydınlatma sistemleri daha ekonomik ve sürdürülebilir olması bakımından özellikle sokak aydınlatmaları, park ve bahçe aydınlatmaları, yol aydınlatması, trafik lambaları gibi alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.

* Akdeniz bölgesinde yaygın olan seralarda güneş enerjisi sistemleri yetiştirilen meyve ve sebzelerin soğuk havada dona karşı korunmasında ortam ısıtması sağlayarak etkili oluyor. ayrıca diğer bina ve meskenlerde sıcak su ihtiyacı için de rahatlıkla tercih edilebiliyor.

* Piyasada bulunan güneş enerjisi kaynaklı piller sayesinde küçük elektronik el ve ev aletlerinde de güneş enerjisi kullanılabiliyor. Bunlar kol saatleri, dijital masa takvimleri, hesap makineleri vs.

* Uzay teknolojisinde de sıkça kullanılan güneş enerjisi uzaya fırlatılan uygular sayesinde istasyonlarda bulunan güneş panelleri güneş ışıklarıyla dünyaya bilgi akışı sağlanabiliyor.

* Günümüzde kullanımı oldukça yaygın olan cep telefonu, tablet vb. elektronik aletlerin şarj edilmesinde de güneş enerjisinde şarj edilebilir piller kullanılabiliyor.

* Hobi bahçelerinin, tarım bahçelerinin aydınlatılma işlemlerinde de güneş enerjisi panelleri solar lambalar sayesinde aydınlatma sağlayabiliyor. Ayrıca bu aydınlatmalar herhangi bir elektrik şebekesine ihtiyaç duyulamadan yapılabiliyor.

* Güneş enerjisi sistemlerinin kullanıldığı son dönem ürünleri arasında güneş ocakları da yerini almış durumda. Bu sayede güneş enerjisiyle çalışan ocaklar üzerinde yemek pişirmek mümkün oluyor.

Bütün bu saydıklarımızla birlikte dünya üzerinde halen birçok teknolojide güneş enerjisi sistemleri rahatlıkla kullanılabiliyor. Güneş enerjisi panelleri sayesinde devamlı enerji üreten akıllı otoyollar, güneş enerjilisi ile çalışan süper lüks yatlar, güneş enerjisi sayesinde çalışan otomobiller, güneş enerjili bisikletler ve daha birçok teknoloji ürününde enerji ihtiyacı güneş enerjisi sayesinde karşılanabiliyor.

Bu durumda yaşadığımız dünyamız fosil yakıtların hegemonyasından oldukça çevre dostu, ekonomik ve bitmek tükenmek bilmeyen sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımına doğru önemli adımlar atıyor. Bu adımları atmakta siz de geç kalmayın. Güneş Enerjisi Ürünleri

Güneş enerjisi ile çalışan birçok ürün bulunmaktadır. Güneş enerjili lamba, güneş enerjili sulama sistemleri, solar güneş panelleri, güneş enerjisi paketleri gibi ürünler yer almaktadır.