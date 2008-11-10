Güneş enerjisi karadan denize iniyor!

Alternatif enerjiyle çalışan kara araçlarından sonra bu kez güneş enerjisi kullanan yatlar deniz taşımacılığının da alternatif enerjiye hazırlandığını gösteriyor.Sidney merkezli teknoloji şirketi Solar Sailor, geliştirdiği Güneş yelkeni teknolojisiyle süper lüks yatları çevreye duyarlı birer ulaşım ve keyif aracı haline getiriyor.Avustralyalı firmanın geliştirdiği yelkenlere yerleştirilmiş Güneş panelleri, yakıt tüketimi %10 oranında azaltarak milyarderlerin pahalı zevklerini bir nebze de olsa çevreye duyarlı hale getiriyor.Hem rüzgar enerjisinden faydalanabilen bir yelken, hem de Güneş’ten aldığı enerjiyle elektrik üretmeye olanak tanıyan Solar Sail, bazıları 150 metrelik boyutlarıyla helikopter hangarları, Jakuziler, film salonları ve yüzme havuzları barındırabilen süper lüks yatların elektrik üretmek için tükettikleri yakıtı azaltmayı hedefliyor.Solar Sailor firmasının yöneticisi Robert Dane’in belittiğine göre, bazı süper yatlar seyir halindeyken saniyede 1 litre yakıt tüketebiliyor, böyle bir durumda %10’luk tasarrufun aslında hiç de azımsanamayacağı bir gerçek.Geliştirdikleri Güneş paneli gömülü yelkenlerın rüzgar ve güneş yönüne göre konumlandırılabileceğini belirten Dane, yat sahiplerinin, rüzgarın hareket ettirici gücü ile %20’en 40’a, Güneş panellerinin elektrik üretimi sayesinde ise ortalama %5 oranında yakıt tasarrufu yapabileceklerini söylüyor. Gece ve gündüzü kapsayan süre boyunca ise toplam tasarrufun %10 seviyesinde olabileceği belirtiliyor.Henüz tasarım aşamasında olan Güneş yelkenlisi projesi, İngiltere’de üretim aşamasında. Firma ayrıca Çin’li gemicilik firması COSCO ile birlikte Güneş yelkenlerini hayata geçirmek için bir çalışma yürütüyor.