-GÜNEŞ ENERJİLİ 2 ARAÇ TRAFİKTE ADIYAMAN (A.A) - 19.09.2010 - Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nde güneş enerjisiyle çalışan otomobil ve minibüs yapıldı. Trafiğe kayıtlarının ardından resmi plaka takılarak trafiğe çıkarılan otomobile ''Fırat Force 01'' ve minibüse de ''Commagene 02'' adı verildi. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Adıyaman gibi düz arazide çok düşük maliyetle kullanılabilecek araçlar ürettikleri için heyecanlı olduklarını söyledi. Güneş enerjisiyle çalışan otomobilin ''makam aracı'', minibüsün ise ''servis aracı'' olarak kullanılmaya başlandığını ifade eden Gündüz, ''Araçların isimlerini öğrencilerimiz oy vererek belirledi. Araçlara Fırat ve Commagene adlarını koyarak, Adıyaman'ın yerel değerlerini evrensele taşımış olduk'' dedi. Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Koyuncu araçların çevreci, sessiz ve sıfır yakıt maliyetli olduğunu belirterek şunları anlattı: ''Bu araçlar dünyanın ilk resmi plaka taşıyan güneş enerjili araçlarıdır. Araçların üstünde güneş panelleri bulunuyor. Güneş panelleri almış olduğu güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyor. Biz bu elektrik enerjisini regülatörlerden geçirerek bataryalarda depolamaktayız. Bataryalardaki enerji ile motoru çalıştırmaktayız.'' Koyuncu, iki aracın maliyetinin 210 bin lira olduğunu, seri üretime geçilmesi halinde bu araçların maliyetinin 5-6 bin liraya düşürülebileceğine dikkati çekti. Araçları şehir içi kullanım için tasarladıklarını ve hız limitinin saatte 50 kilometre olduğunu belirten Koyuncu, vatandaşların yoğun ilgisini çektiğini bildirdi.