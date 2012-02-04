-Güneş: Böyle bir dönemde mağlubiyet beni üzdü ANTALYA (A.A) - 04.02.2012 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor karşısında istemedikleri bir sonuç aldıklarını belirtti. Antalyaspor karşısında hiçbir koşula hazır olmadıklarını belirten Güneş, ''Maçın gündüz oynanmasına ve sıcak olmasına, hakemin yönetimine, zeminin bozukluğuna hazır olmayan bir takımdık. İlk dakikadan itibaren kötü oynadık. Son dakikalarda yaptığımız doldur boşaltlar dışında kötü oynadık. Fizik ve zihinsel olarak olumsuzduk. Trabzonspor maç kaybedebilir ama sahada keyif vermeyen bir oyun görmek beni üzdü. Böyle bir dönemde mağlubiyet beni sarstı ve üzdü. Bizim için büyük bir olumsuzluk oldu. Umarım en kısa sürede toparlarız'' dedi. Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, ''Galibiyeti sonuna kadar hak ettik'' diye konuştu. Trabzonspor'u 2-1 yenerek 4 maç aradan sonra 3 puan almayı başaran Özdilek, son 3 günde Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı zorluk derecesi yüksek karşılaşmalar yaptıklarını ifade etti. Trabzonspor'un ikinci yarıdaki 7 maçın 6'sını kazandığını anımsatan Özdilek, etkili oynayan bir takıma karşı attıkları erken golün işlerini kolaylaştırdığını dile getirdi. Trabzonspor'un da maçtaki ilk atağında golü bulduğunu anlatan Özdilek, karşılaşmanın ikinci yarısında rakiplerinin fiziksel olarak oyundan düştüğünü kaydetti. Özdilek, takım olma olgusunu sahaya yansıtıp rakibe baskı kurarak sahadan 3 puanla ayrılmayı başardıklarını belirtti. Antalyaspor'un ligin ikinci yarısında oynadıkları birçok maçta iyi futbol oynamasına rağmen galip gelemediğini vurgulayan Özdilek, Trabzonspor karşısında bu şanssızlığı kırdıklarını ifade etti. Özdilek, ''Maçın başından sonuna kadar Trabzonspor'dan daha iyi oynadık. Rakibimizden daha fazla mücadele ettik ve daha fazla pozisyon ürettik. Galibiyeti sonuna kadar hak ettik. Hak edenin kazandığı bir maç oldu'' diye konuştu. Özdilek, futbolcularını kazanma arzuları nedeniyle tebrik etti.