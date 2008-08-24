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Sağlık

Güneş batarken arılara dikkat

Arıların beslenme saati olan güneşin batma saatlerinde, özellikle de arıya alerjisi olan kişilerin dikkatli olması gerekiyor.

24 Ağustos 2008 03:00

Arıların beslenme saati olan güneş batma saatlerinde dikkatli olunması gerektiğini söyleyen International Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Bağçivan, “Özellikle alerjik olduğunu bilen insanların çok dikkatli olmaları gerekir. Arı bazı kişileri öldürebiliyor” dedi.

Bağçivan, yazın hastaların en çok sıvı kaybına bağlı tansiyon düşmeleri, astım, kronik bronşit, romatizmal hastalıklar gibi kronik hastalıklardaki alevlenmeler, kalp hastalarının tansiyonlarında oynamalar ve besinlerin çabuk bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan ishal nedeniyle başvurduğunu söyledi.

Yaz aylarında özellikle sivrisinek ve kene sokmalarının yanı sıra arı sokmalarının da önemli olduğunu vurgulayan Bağçivan, “Özellikle alerjik olduğunu bilen insanların çok dikkatli olmaları gerekir. Arı bazı kişileri öldürebiliyor. Bu kişilerin, arıların beslenme saati olan güneş batma saatlerinde dikkatli olmaları gerekiyor. Son zamanlarda korkulan kene gibi gözükse de, temas etme oranının fazlalığı nedeni ile arılar çok daha tehlikelidir. Dünyada sivrisinekler ve arılara bağlı ölüm oranları azımsanmayacak kadar çoktur” dedi.

(Milliyet)

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