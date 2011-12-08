-Güneş: "...Üzüntülüyüz" LILLE (A.A) - 08.12.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Fransa'nın Lille takımıyla golsüz berabere kalan ve gruptan çıkamayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, ''Son 5 dakika içinde Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan bir takım olarak üzüntülüyüz'' dedi. Güneş, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, lider Inter dışında grupta hangi takımın nereye gideceğinin belli olmadığı bir gece yaşadıklarını belirterek, ''Belki de çıkma ihtimali en az olan CSKA Moskova, gruptan çıktı. En iyi oynayan takımlardan biri de gruptan çıkamadı. Son 5 dakika içinde Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan bir takım olarak üzüntümüz var'' diye konuştu. Lille'in kendilerine karşı üstün oynadığını belirten Şenol Güneş, ''İlk tecrübemizde 7 puan topladık. Üzüntülüyüz, emeklerimizin karşılığını alamadık. Futbol böyle bir olay. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hem üzüntülüyüz, hem sevinçliyiz'' ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine yönelik bir soruya da, ''Son anda Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takımız. Gruptan çıkabilmeyi istiyorduk, ancak ligde puan kayıplarımız oldu. Avrupa Ligi'yle ilgili bir şey söylemek için erken. Bugün sahada yorgun olan oyuncularım vardı. Onların da daha iyi hale gelmesiyle, biz de takım olarak iyi mücadele edeceğiz'' yanıtını verdi. Güneş, Colman ve Alanzinho'nun Lille karşısında etkisiz kaldıklarının ifade edilmesi üzerine, Fransız ekibi karşısında daha fazla ayağa pas yaparak atağa çıkabileceklerini, ancak bu konuda eksik kaldıklarını dile getirdi. Şenol Güneş, oyuncularıyla ilgili bireysel eleştiri yapmayacağını da sözlerine ekledi. -Garcia: ''Defansif oyun rakibimize de zarar verdi''- Lille Teknik Direktörü Rudi Garcia ise Trabzonspor karşısında özellikle ilk yarıda çok gol pozisyonu yakaladıklarını belirterek, ''Şutlarımızda isabetli olamadık. Birçok atağımız vardı. Maç boyunca rakibimiz tamamen defans ağırlıklı oynadı. Bunun kendilerine de zararı oldu, gruptan çıkamadılar'' şeklinde konuştu. İlk iki maçta aldıkları sonuçların kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Fransız teknik adam, futbolcularını soyunma odasında eleştirmediğini, hedeflerinin bu yıl da ligde şampiyonluğu elde ederek, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde yeniden mücadele etmek olduğunu söyledi. Bir gazetecinin, ''Fransa şampiyonunun gruptan çıkamaması en son 8 yıl önce olmuştu, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusunu da Garcia, ''Grup maçlarından memnunum. Eksik oyuncularımız vardı. Özellikle Melo'dan son maçta yararlanamadım. İlk maçlardaki fırsatları iyi değerlendirseydik, gruptan çıkabilirdik'' şeklinde yanıtladı.