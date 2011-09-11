-Güneş: "2. yarıda oyuncular rakibe katkı yaptı" MANİSA (A.A) - 10.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, ''İkinci yarıda giren oyuncular takıma daha çok katkı yapacağına, rakibe katkı yaptı'' dedi. Güneş, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, iyi başlayıp iyi bitirmek istedikleri lig yarışına beraberlikle başladıklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Attığımız gole kadar iyiydik, oyunu kontrol altında tuttuk. Ancak golden sonra olumsuzluklar başladı. İkinci yarıda giren oyuncular takıma daha çok katkı yapacağına, rakibe katkı yaptı. 2 puan kaybettik. Daha tempolu oynayabilirdik. Özellikle 1-0 öne geçtikten sonra görüntü üzüntü verici. İlk maçta kaybedilen puan telafi edilebilir. 1-0'dan sonra oyun anlayışımız konsantrasyonumuz tamamen eksikti. ilk 11'de oynatmayı düşündüğüm oyuncular beni hayal kırıklığına uğrattı.'' İnter maçı öncesinde her oyuncusunu görmek istediğini kaydeden Güneş, ''Yedek oyuncuların sahaya girdikten sonra oyun eksikliği beni üzdü. İlk 11'de düşündüğüm oyuncuları dinlendirmemem, gerekirse yarın kadroya almamam gerekiyor. Bana gösterdiği hareket o oldu'' dedi. Güneş, ilk yarıda hem oyun olarak hem hücumda iyi olduklarını ancak buldukları golden sonra rakibe avantaj sağlayacak paslar yaptıklarını belirterek, ''10 kişi olan rakibe karşı baskı kurmamız gerekiyordu. Kafalar karışık ikilem içindeydi. İnter maçı var, milli takımdan gelenler vardı. Ancak ikinci yarıdaki oyun anlayışıyla maçı kazanmayı hak edecek bir oyun sergilemedik'' dedi. İlk 11'de yer alan oyuncular içinde performanslarından memnun olmadığı isimlerin de bulunduğunu kaydeden Güneş, ancak özellikle sonradan oyuna girenlerin performansının yetersiz olduğunu söyledi.