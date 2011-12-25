Güner: Trafik kazalarındaki ölümler, kanseri geçecek

T24

Cep telefonuyla kaza ihtimali 4 kat artıyor!



Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TTKÖD) Genel Başkanı Avukat Hitay Güner, 2020’ye kadar etkin önlemler alınmazsa, Türkiye’de trafik kazası sonucu ölümlerin yüzde 83 oranında artabileceğini belirtti. Güner etkin önlemleri de; hız sınırının düşürülmesi, emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması ve denetlenmesi, sürüş sırasında cep telefonu kullanımının sınırlandırılması olarak sıraladı.İstanbul’da dün gerçekleştirilen TTKÖD Olağan Genel Kurulu’nda yeniden TTKÖD Genel Başkanı seçilen Güner, son 10 yılda Türkiye nüfusu yüzde 8 artarken, sürücü sayısının yüzde 56, motorlu taşıt sayısının ise yüzde 78 arttığını, bunun yanında trafik kaza sayısının da 10 yılda 442 bin 960’tan 1 milyon 106 bine çıktığını açıkladı. Bu dönemde ölü sayısının 4 bin 386’dan 4 bin 45’e gerilediğini, yani yüzde 8 oranında düştüğünü belirten Güner yaralı sayısının ise yüzde 82 artışla 116 bin 203’ten 211 bin 496’ya yükseldiğinin altını çizdi.Hitay Güner konuşmasında Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileriyle, öngörülerine de değindi. “BM 2020’de trafik kazalarında ölümlerin yüksek gelirli ülkelerde yüzde 27 oranında azalacağını, düşük ve orta gelirli ülkelerde ise yüzde 83 artacağını öngörüyor” diyen Güner, Türkiye’nin de düşük ve orta gelirli ülkeler kategorisinde yer aldığını, bu nedenle BM’nin Decade of Action kararında Türkiye ve Rusya’nın uygulama ülkeleri içine alındığını vurguladı. Güner, “DSÖ ölüm nedenleri sıralamasında, trafk kazası nedenli ölümlerin 9’ncu sıradan 5’nci sıraya yükseleceğini öngörüyor. Buna göre trafik kazalarından ölümler akciğer kanser, tüberküloz ve AIDS sonucu ölümleri de geçerek yukarıya tırmanacak” dedi ve ekledi “Türkiye bu yükselişi görmeli, trafik ortamında kendi dezavantajlarını da değerlendirerek daha etkin önlemler almalı.”Aşırı hız her yerde birinci kaza nedeniDünyadaki ve Türkiye’deki trafik kazalarına bakıldığında nedenlerin farklılık arz ettiğini belirten Güner, önleyici tedbirlerin de buna göre alaınması gerektiğinin altını çizdi ve şu karşılaştırmayı yaptı:“Dünyada kaza ve ölüm nedenleri şöyle sıralanıyor: Hız sınırlarını aşma, emniyet kemeri kullanmama, telefonla konuşma, alkol kullanımı, kask kullanmama, ilkyardım yetersizliği.Türkiye’de de ilk sırada aşırı hız yer alıyor. Ancak hızı hatalı şerit değiştirme, yakın takip, yorgunluk, telefonla konuşma ve emniyet kemeri kullanmama izliyor. Bu nedenle bizim önceliklerimiz farklı, yoğunlaşmamız, çözmemiz gereken sorunlar da bunlar.”Güner “Tüm trafik kazalarının yaklaşık üçte birinin gerçekleşmesinde hızın katkısı vardır” dedikten sonra şu çarpıcı veriyi aktardı; “Hızda yüzde 5’lik artış, ölümlü kazaları yüzde 20 artırır.”Güner hatalı davranışlar, kazalar ve alınabilecek önlemlerin etkilerine ilişkin şu istatistiki verileri de aktardı:“Emniyet kemeri kullanımı, ölümleri yüzde 40 ila yüzde 65 oranında azaltıyor. Trafik kazalarında ölümlerin yüzde 10’u ilk 5 dakikada, yüzde 50 si ilk 30 dakikada olur. Yani 30 dakika içinde bir hayat kurtarmak mümkündür. İlkyardıma ve eğitimine önem vermek gerekir. Cep telefonuyla konuşurken kaza olasılığı dört kat artıyor. Sürücünün refleks süresi yüzde 18 azalıyor. Direksiyonu tek elle kullanmak ise taşıt kontrolünü yüzde 25 oranında zayıflatıyor.”TTKÖD Yeni Yönetim Kurulu OluştuTürkiye’de 1959’dan bu yana yol güvenliği sorunu üzerine çok yönlü çalışmalar yapan TTKÖD’nin yeni yönetim kurulu da oluştu. TTKÖD Genel Kurulu’nda Avukat Hitay Güner yeniden Genel Başkan olurken, TTKÖD Yönetim Kurulu Üyeliklerine şu isimler seçildi: İsmail Hakkı Acar, Cemal Tamer Altunay, Prof. Ali Nezihi Bilge, Şükrü Çalkın, Muhammed Fahrettin Ecevit, Cengiz Yunus Gökhan, Salih Onur Orhon.