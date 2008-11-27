Güne poğaçayla başlamayın

Medical Park Hastanesi’nden Diyetisyen Sevil Nas Can Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada, tek tip beslenme ve aşırı yağlı yiyecek tüketiminin depresif ruh haline neden olduğunu da söylüyor.* Tek tip beslenme, yetersiz karbonhidrat alımı, aşırı yağlı yiyecek tüketimi, alkol ve aşırı kafein alımı; depresif duygu durumunuzu artırabilir. Uzun süre aç kalmak ve düzensiz saatlerde beslenmek ise; kan şekeri düşüklüğü, sinirlilik ve tahammülsüzlük gibi sıkıntılar yaratır.* Kompleks karbonhidrat içeren gıdalar, kan şekerinin yavaş salınımını sağlar ve uzun süre tokluk hissi yaratır. Beyaz un ve pirinç yerine kepekli ekmek, esmer pirinç ve tahıllı gıdaları tercih etmek; sindirimi kolaylaştırır.* Doymuş yağdan zengin pastane ürünleri, hamurlu ve şerbetli tatlılar, fastfood, şarküteri ürünleri ve kızartmalar; kilo artışına dolayısıyla da strese ve gün içinde uykulu ve yorgun hissetmeye neden olur. Poğaça ve açma gibi katı yağlı yiyecekler yerine kepekli ekmek arası peynir ve yeşilliklerle hazırlayacağınız sandviçleri tüketirseniz; güne daha iyi başlarsınız.* Günde en azından bir öğün protein içeriği yüksek gıdalara yer verilmesi gerekir. Eğer proteinsiz beslenirseniz; hem metabolizma hızınız düşer, hem de vücudunuzda kansızlık, halsizlik ve kas kaybı oluşur.* Çok demli çay ve aşırı kahve ya da kola tüketimi, fazla asit ve kafein alımına sebep olur. Bu da; kansızlık ve demir eksikliğine yol açabilir.