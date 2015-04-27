Gündüz inşaat işçisi, akşam milletvekili adayı!

HDP'nin Zonguldak 5'inci sıra milletvekili adayı Bedirhan Güneş gündüzleri inşaatta işçi olarak çalışırken, akşamları da seçim çalışmaları yaparak partisi ve kendisi için oy istiyor.

DHA'da yer alan habere göre, HDP'nin milletvekili adaylarından seçim sürecinin en ilginç adaylarından biri Bedirhan Güneş. Güneş, gündüzleri bir inşaat işçisi olarak çalışırken, akşamları da seçim kampanyası için gerekli faaliyetleri yürütüyor.

Güneş, seçim çalışmalarını 'Bitirmem gereken bir inşaat, yıkmamız gereken bir baraj var' sloganıyla sürdürüyor. Ağrı'nın Patnos İlçesi'nde doğan evli 4 çocuk babası 43 yaşındaki Bedirhan Güneş, 15 yıl önce geldiği Ereğli İlçesi'nde inşaatlarda sıva ustası olarak çalışmaya başladı. Güneş, HDP heyetinin ilçede milletvekili aday araştırması yaptıktan sonra teklif aldığını söyledi. Teklifi kabul etmesiyle HDP 5’inci sıra milletvekili adayı olduğunu anlatan Güneş, gündüzleri inşaatlarda çalıştığı için seçim çalışmalarını akşamları sürdürmek zorunda kaldığını ifade etti. Güneş, seçim çalışmaları için sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta kendi adına sayfa açtı.

'Yıkmamız gerek baraj var'

Seçim çalışmalarında 'Bitirmem gereken bir inşaat, yıkmamız gereken bir baraj var' sloganını kullanan Güneş, ev ve esnaf ziyaretleriyle seçim çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. 1 Mayıs sonrası seçim bürosunu da ilçede açacağını kaydeden Güneş, seçilmesinin çok zor olduğunu bildiğini de vurguladı. Güneş, "Bu taşın altına elini birilerinin koyması gerekiyordu. Ülkemizde bir sürü işçi var. Gelmiş geçmiş hiçbir hükümet bunlara sahip çıkmadı. Zonguldak emek kentidir. Emekçinin başkentidir. Zonguldak'a güveniyorum" dedi.