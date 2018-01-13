(gündüz görüntüsü) KONTEYNERDE ÇIKAN YANGINDA 3 İŞÇİ ÖLDÜ

*Beylikdüzü Yakuplu\'da, kağıt toplayıcıların kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti. Bir işçi ise son anda kurtuldu.

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

Yangın, saat 06.00 sıralarında, Kavaklı Mahallesi\'nde bulunan bir konteynerde çıktı. Yabancı uyruklu işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, konteynerin tamamını sardı. İçeride kalan 4 işçiden biri, yangını fark edince hemen kendini dışarıya attı. Kurtulan işçinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürünce buradaki 3 işçinin cenazesine ulaştı. Yangından kurtulan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevrede kalan diğer işçiler, içeride 4 kişinin kaldığını ve yangının ardından bir kişinin son anda kurtulduğunu söyledi. Konteynerde kalanların yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Yangın sonrası Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

EK GÖRÜNTÜ

-Gündüz görüntüsü

-Olay yeri

-İtfaiye,polis ve sağlık ekipleri

-Kaymakamın inceleme yapması

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

- Konteynerden detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından görüntü

-Muhabir anonsu

-Çevrede kalan kağıt toplayıcılarından görüntü

-Kağıt toplayıcılarıyla röportaj

-Etrafta bulunan el arabalarından görüntü

-Detay görüntüler





13.01.2018 - 07.31 Haber Kodu : 180113010

13.01.2018 - 07.54 Haber Kodu : 180113012