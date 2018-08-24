Gündoğmuş'ta kurban derileri çöpe atıldı

Mehmet Ali CENGİZ/GÜNDOĞMUŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Gündoğmuş ilçesinde çöplüğe atılmış yaklaşık bin 200 kurban derisi bulundu.

Gündoğmuş ilçesindeki çöp toplama alanına dün çok sayıda kurban derisinin atıldığı tespit edildi. Bir kurum tarafından deri toplama yetkisi verilen kişinin vatandaşın kestiği kurbanların derilerini topladığı belirtildi. Çoğunluğu küçükbaş hayvan olmak üzere yaklaşık bin 200 kurban derisinin gerektiği şekilde saklanmadığı gerekçesiyle koktuğu, bunun üzerine de çöplüğe atıldığı kaydedildi.

Ayrıca ilçedeki 54 yaylada da vatandaşların kurban derilerini teslim alan olmadığı belirtildi.



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