-GÜNDOĞDU'DA İMAR İZNİNE YASAK GELİYOR RİZE (A.A) - 31.08.2010 - Rize'nin merkeze bağlı Gündoğdu beldesindeki heyelanın ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Gündoğdu Belediye Başkanı Süleyman Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, beldede meydana gelen heyelanın etkisini ortaya çıkartmak için ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü bildirerek, "ilk bilgilere göre beldede 31 ev, 4 iş yeri ve 3 depoda ağır hasar; 10 ev ve 1 iş yerinde orta hasar; 42 ev, 47 iş yeri ile 57 depoda da az hasar meydana geldi" bilgisini verdi. Yıldız, yaşanan heyelanın Rize'de Cumhuriyet tarihindeki en büyük felaket olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Gündoğdu'yu eski haline döndürmeye çalışıyoruz. Ama heyelan nedeniyle yıllarımız kayboldu. Altyapı tamamen çöktü. Su şebekesinde büyük hasar var. Şehrin en fazla yüzde 20'sine su verilebiliyor. Diğer yerlere tankerlerle su götürüp insanlarımızın ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Şehrin bir bölümüne de elektrik verilemiyor. Enkaz kaldırma ve temizlik çalışması ne zaman biter, bilemiyoruz." Süleyman Yıldız, beldede ikinci bir oluşum yapılıncaya, gerekli tedbirler alınıncaya kadar imar izni vermemeyi düşündüğünü vurgulayarak, "Bu konuyu en kısa zamanda belediye meclisine götürmeyi düşünüyorum. Umarım meclisimiz de bu konuda duyarlı davranır ve imar izinleri bir süreliğine durdurulur. Böyle bir tedbiri almak zorundayız. Çünkü her an yeni bir heyelan söz konusu olabilir" diye konuştu. Öte yandan 13 kişinin ölümü, 1 kişinin de kaybolmasıyla sonuçlanan heyelanın ardından beldede enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları sürüyor. İş makineleri ile toprak yığınları kaldırılmaya çalışılırken, vatandaşlar da ev ve iş yerlerini temizlemeye çalışıyor. Hamidiye Mahallesi'nde bazı binaların birinci katlarının çamurla dolduğu, heyelanın geldiği yöndeki odaların neredeyse tavana kadar çamurla dolu olduğu, eşyaların ise kullanamayacak hale geldiği gözlendi. Bazı binaların altındaki otoparkların çamurla dolması sonucu buradaki otomobiller de kullanılamaz hale geldi.