-GÜNDOĞDU: MEMUR TOPLU SÖZLEŞMEYİ HAK EDİYOR ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ''Hükümete çağrımız memur toplu sözleşmeyi hak ediyor. Hak ettiği bu kazanıma kavuşması için elimizden geleni yapalım'' dedi. Toplu görüşmelerin ikinci turunun sona ermesinin ardından Başbakanlık Merkez Binanın önünde açıklama yapan Gündoğdu, bugünkü oturumun sona erdiğini, mali ve sosyal haklar komisyonu ile çalışma hayatına ilişkin komisyonun yarından itibaren çalışmalara başlayacağını söyledi. Referandumun bazı kişilerde ciddi bir memnuniyet oluştururken, bazılarında da korku yarattığını ifade eden Gündoğdu, ''Bu sürecin en önemli yanı bir turnusol kağıdı görevi görmesidir'' dedi. Referanduma bağlı olmaksızın bu ülkenin çalışanlarının toplu sözleşmeyi hak ettiğini vurgulayan Gündoğdu, hem Abant Çalıştayı, hem Avrupa sosyal şartlarının 5 ve 6. maddelerine konu olan çekincelerin kaldırılması hem de toplu sözleşmeye geçişin bunu gerektirdiğini dile getirdi. Memur-Sen'in, neye tekamül ettiği, hangi kalemde olduğu belli olmayan rakamlar vererek toplantıyı terk etmeyeceğini belirten Gündoğdu, ''sadece toplu sözleşme isteriz, teklifte bulunmayız'' tarzı yaklaşımları doğru bulmadıklarını söyledi. Bu seneyi, bu mevzuatta son toplu görüşme olarak değerlendirme kararlılığında olduklarını ifade eden Gündoğdu, ''Fiili olarak toplu sözleşme imzalamak istiyoruz. Hükümete çağrımız memur toplu sözleşmeyi hak ediyor. Hak ettiği bu kazanıma kavuşması için elimizden geleni yapalım. Bu sene memuru memnun edecek sonucu nasıl alabiliriz onun üzerinde çalışalım'' dedi. -KAMU-SEN GENEL BAŞKANI AKYILDIZ- Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız da KESK'in ''toplu sözleşmenin referandumdan sonra yapılması'' talebinin kabul edilmemesiyle ilgili, ''Yanlış hesap Bağdat'tan dönmüştür'' değerlendirmesinde bulundu. Toplu sözleşme yapmanın önündeki tek engelin ''siyasi irade'' olduğunu savunan Akyıldız, ''O yüzden siyasi iradenin, 'anayasa değişikliği yapmak suretiyle toplu sözleşme statüsüne geçeceğiz' ifadesini kullanmasının gerçekleri yansıtmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum'' dedi. 4688 sayılı kanunun Toplu sözleşme yapma imkanı vermediğini, bunun değiştirilebileceğini belirten Akyıldız, siyasi iradeden böyle bir gayret görmediklerini kaydetti. Akyıldız, bugün 2008-2009 yılında imzalanan mutabakat ve varılan kararlar çerçevesinde uygulamaların gözden geçirildiğini ifade ederek, sunum yapılırken birçok konunun yerine getirildiğinin belirtildiği, yerine getirilmeyenlerden söz edilmemesinin ''yanıltıcı bir strateji'' olarak karşılarına çıktığını söyledi.