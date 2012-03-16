Grup Yorum'un 'Gündoğdu' marşı suç sayıldı!

T24 - 'Gündoğdu Marşı', İzmir'in Tire İlçesi'nde eylem yapan öğretmenlere açılan davanın iddianamesine girdi. Tire Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede grubun, Gündoğdu Marşı'nın sözlerini söylemesine atıfta bulunuldu, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet ettikleri bildirildi.

Eğitim-Sen Tire Şubesi üyesi yaklaşık 50 kişi, 4688 sayılı yasayla düzenlenen sendika ve toplu sözleşmelere ilişkin içerikte, grev hakkı bulunmamasını protesto etmek amacıyla geçen ekim ayında protesto gösterisi yaptı. Tire Öğretmenevi önünde toplanıp meşalelerini ellerine alan grup, Ak Parti İlçe Teşkilat binası önüne kadar geldi. Polis barikatını gören grup, bina önünde açıklama yapmak istedi.

Polisin izin vermediği gruptakilerin dağılmasını istedi. Göstericiler dağılmayıp oturma eylemi başlatınca, polis biber gazıyla müdahale edip dağıttı.

Olayın ardından polis, aralarında Eğitim- Sen Tire Temsilcisi Eyüp Aksoy'un da bulunduğu eyleme katılan 11'i öğretmen 12 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tire Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma kapsamında, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri ileri sürülen 12 kişi hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmasının önümüzdeki mayıs ayında yapılacak davanın iddianamesinde anlatılan olayla ilgili ayrıntılar dikkati çekti.

Pankartı kalkan yaptılar

İddianamede protestoda bulunan grubun oturma eylemi sırasında koro halinde marş söyledikleri yer aldı. Söylenen marş olan Gündoğdu Marşı'nın devrimci versiyonundan, "Bağımsızlık uğruna da al kanlara boyandık/ Yolumuz devrim yolu, gelin arkadaşlar gelin/ Yurdumuza faşist dolmuş, vurun gardaşlar vurun" iddianamede yazıldı.

Bu arada göstericilerin taşıdıkları pankartı kendilerine kalkan yaparak emniyet güçlerinin kurmuş olduğu barikatı aşmak için arkadakilerle birlikte fiziki müdahalede bulundukları, ancak aşamadıkları da iddianamede anlatıldı.İddianamede ayrıca, olay ve CD çözüm tutanaklarına göre şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerinin delillerden anlaşılmakta olduğu da ileri sürüldü.