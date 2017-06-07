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Gündem kabine revizyonu mu; Erdoğan, Başbakan Yıldırım'la 3,5 saat görüştü

Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı olmasıyla birlikte kabine revizyonu iddiaları gündeme gelmişti

07 Haziran 2017 22:19

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ı kabul etti. Erdoğan-Yıldırım görüşmesi 3,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda saat 14.30'da başlayan görüşme toplam 3,5 saat sürdü. Görüşmenin uzun sürmesi, kabine revizyonunu iddialarını gündeme getirdi.

Kabine revizyonu iddiaları

Erdoğan'ın AKP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduğu 21 Mayıs tarihinden bu zamana kadar kabinede olası değişiklikler gündeme gelmişti. 

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayımlanan köşe yazısında "küçük çaplı da olsa" bir kabine değişikliğinin her an beklendiğini, "asıl kabine değişikliğinin" ise 2018'de yapılacağını yazdı.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan da Yıldırım'ın kabinedeki dört ismin hemen değişmesini istediği iddiasını kaleme almış, "Erdoğan'ın, temel bakanlıklarda değişimi şu aşamada düşünmediği belirtiliyor" demişti.

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