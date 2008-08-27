Gündem gündem

ABD'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, New York'tan ayrılması bekleniyor

İşte gündemdeki önemli başlıklar...



1- ABD'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, New York'tan ayrılması bekleniyor.

2- Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Köksal Toptan, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ziyaretlerde bulunacak. (Saat: 15.30/18.00)

3- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Mersin'de Ak Parti Silifke İlçe Başkanlığı'nın kongresine katıldıktan sonra, TFF 2. Lig 3. Grup'ta Mersin İdmanyurdu-Konya Şekerspor maçını izleyecek. (Saat: 11.00/16.00)

4- Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Süleyman Soylu, Aydın'da partisinin il kongresine ve iftar yemeğine katılacak. (Saat: 14.00)

5- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısında, eylül ayı üretici, hal, pazar ve market fiyatlarını açıklayacak. (Saat: 10.30)

6- Avusturya'da genel seçimler yapılıyor.

- 6.3 milyon seçmen, federal meclisin 183 üyesini belirlemek üzere sandık başına gidecek. - Almanya'nın Bavyera eyaletinde de eyalet meclisi seçimleri yapılacak.

7- Umut Vakfı tarafından "Bireysel Silahsızlanma Günü" kapsamında İstanbul Taksim Alanı'nda, "Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü" etkinliği düzenlenecek. (Saat: 12.00)

8- Futbolda Turkcell Süper Lig'de 4, Bank Asya Birinci Lig'de 5, TFF 2. Lig'de 23, TFF 3. Lig'de ise 16 maç yapılacak.

- Turkcell Süper Lig'de Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'nda Konyaspor ile karşılaşacak. (Saat: 21.00)

9- Uluslararası Türk Telekom Ankara Cup Basketbol Turnuvası sona eriyor.

- Turnuvanın finalinde UC Benetton Tamoil Treviso ile UNICS Kazan karşılaşırken, üçüncülük maçı da Türk Telekomspor ile Efes Pilsen arasında yapılacak. (Saat: 16.30/14.30)

10- 1. Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası, İzmir'de sona eriyor.

11- Hentbolda Erkekler ve Bayanlar Süper Liglerine 1'er maçla devam edilecek.