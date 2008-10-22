Gündem F.Bahçe!



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Fenerbahçe'nin Arsenal'e 5-2'lik yenilgisini, ''Fenerbahçe, şahlanan Arsenal'e yenildi'' başlıklı haberiyle duyurdu.







Fenerbahçe'nin, Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'nda İngiltere'nin Arsenal takımına 5-2 yenilmesine ilişkin, UEFA'nın internet sitesinde yer alan haberde, ''Arsenal, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında, sahasındaki 15 maçlık yenilmezlik serisine, Adebayor ve Walcott'tan gelen erken gollerle son verdi'' denildi.



''Konuk takımın ilk 2 golü, benzer stillerde atıldı. Silvestre'nin kendi kalesine attığı gol ise Diaby'nin golü sayesinde Arsenal'in hızını kesmeye yetmedi'' denilen haberde, sarı-lacivertli takımın büyük çabalarına karşın, tüm bunların 22 dakikada gerçekleştiği anlatıldı.



Maçın ikinci yarısında, Arsenal'den Song'un, durumu 4-1 yaptığı ifade edilen haberde, Fenerbahçeli Güiza'nın 78. dakikada kaydettiği gol sonrasında, 17 yaşındaki Ramsey'in maça son noktayı koyduğu, Arsenal'in de grubundaki liderliğini sürdürdüğü kaydedildi.



Haberde ayrıca, Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones'in ilk 11'de Maldonado'yu tercih edip, Kazım'ı oynatmadığı, Önder Turacı'nın son anda sakatlanması üzerine de yerine Gökhan'ı aldığı belirtildi.



Fenerbahçe taraftarlarının, son dakikaya kadar umudu elden bırakmadığı da ifade edilen haberde, konuk ekibin, Silvestre'nin kendi kalesine attığı gole rağmen tempoyu asla düşürmediği ifade edildi.



FIFA'NIN SİTESİNDE ''GÜNÜN MAÇI''



Fenerbahçe-Arsenal maçı, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne ilişkin Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) internet sitesinde yer alan derleme haberde, ''Günün maçı'' alt başlığıyla anlatıldı.



Arsenal'in hücum yeteneğine değinilen haberde, İngiltere ekibinin ''kabiliyet'' ve ''fırsatçılığı'' birleştirerek, galibiyete ulaştığı kaydedildi.



Konuk takımın, hemen hemen her fırsatı lehlerine çevirmeyi başardığı ifade edilen haberde, ''Büyük zarara rağmen, Luis Aragones'in adamları başlarını asla eğmedi. Ev sahibi takım, risk almayı sürdürdü. Sonuç daha da kötü olabilirdi'' görüşüne yer verildi.





