Gündem: Çocuk, 66 ayın nelere yol açacağını tek tek sıraladı

HÜLYA KARABAĞLI - Ankara

Gündem: Çocuk, yeni eğitim-öğretim sisteminde 66 ayın nelere mal olacağını tek tek sıraladı.

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı 17 Eylül 2012’de, ilkokula yeni başlayan öğrenciler ise 10 Eylül 2012’de okula başlıyor. Yeni dönem ve 4+4+4 ile değişen sistem ise heyecan yerine endişe, belirsizlik ve korku getiriyor.

"Gündem: Çocuk" tarafından yapılan açıklamada, "4+4+4’ten önce okulöncesi tanımı 61-72 ayları kapsarken, şimdi yaş ranjı 37-66 ay oldu. İlkokula başlama ise 66-72 ay oldu. Oysa gelişim kuramlarını göz ardı ederek bilimsel zeminden uzaklaşan, keyfi ve dayanağı olmayan düzenlemeler kabul edilebilir değildir" denildi.

“Mutsuz birey sayısı artacak” saptamasıyla çarpıcı ayrıntıya dikkat çeken çalışma şöyle:

- Öğrenci performansını doğrudan etkileyecek eşitsizlikler oluşacak. Örneğin anadili Türkçe olmayan çocuklar okuma-yazmaya yönelik hazır bulunuşluk düzeyleri yetersiz olarak ilkokula başlayacaklar

-Anadili Türkçe olmayan öğrencilerle eğitim konusunda donanımı olmayan öğretmenlerin performansı düşecek

-Erken çocukluk eğitiminin zorunlu olmaktan çıkarılması fırsat eşitsizliğine ve ayrımcılığa neden olacak

-Kademeli eğitim, çocukların erken yaşlarda çalışmaya başlamasına, çocuk işçiliğinin artmasına ve sektörlerde ucuz iş gücünün önünün açılmasına neden olacak

-Açık öğretim sistemi kız çocuklarının okula devam etmelerine ve eğitimde sürekliliğe engel olacak. Erken yaşta evlilikler artacak

-Açık öğretim çocukların başta sosyal alan olmak üzere gelişimlerini engelleyecek

-Öğrenciler dayatmacılıkla yanlış meslek seçmeye zorlanacak

-Yanlış meslek seçen çocuklar mesleklerinde yetersizlik sergileyecekler, nitelikli meslek elemanları yetişmeyecek

-Verimsiz eğitim ortamları ve giderlerinin maliyetleri anlamsızca artacak

- 4+4+4 sistemindeki karmaşıklık nedeniyle paralı eğitim sistemine eğilim artacak, eğitimde fırsat eşitliğinin uygulanabilirliği engellenecek

- Seçmeli ders çeşitliğinin kültürel farklılıkları, öğrencilerin gelişimsel özelliklerini ve ilgilerini göz ardı edecek yapıda planlanması nedeniyle Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme ihlal edilmeye devam edilecek

- Seçmeli derslerin kültürel çeşitliliğe ve çocuk gelişimine uygun olmaktan öte yanlı bir şekilde hazırlanan ders içerikleri nedeniyle çoğulculuk, demokrasi ve insan hakları gibi evrensel değerlerden uzak bir nesil yetişmesine neden olacak. Uzlaşmadan çok çatışmacı bir toplum olacak

- Mutsuz birey sayısı artacak.