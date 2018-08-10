"Günde ortalama 38 iş yeri kapanıyor"

15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından ilan edilen ve iki yıl süren Olağanüstü Hal (OHAL), döviz kurundaki yüksek artış, hükümetin ithalata dayalı ekonomi politikası nedeniyle zor günler yaşayan iş yeri sahipleri dükkânlarının kapılarına kilit vurmak zorunda kalıyor. Resmi verilere göre günde ortalama 38 işyeri kapanıyor. Son bir buçuk yılda kapısına kilit vuran işyeri sayısı 20 bin 607'ye ulaştı.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre Adalet ve İçişleri Bakanlarının ABD içerisindeki malvarlıklarının dondurulmasının ardından artan dolar, beraberinde derinleşmiş ekonomik kriz ve “iflas” endişesini getirirken, kaygıları haklı çıkaran resmi verilere göre Türkiye’de günde ortalama 38 işyeri kapanıyor.

Daralma fayda etmedi

Dövizde son günlerdeki yüksek artışın ardından gözlerin çevrildiği orta ve büyük ölçekli işyerleri, daralma ve işçi çıkarma işlemleri de fayda etmeyince birer birer kapanmaya başladı. Resmi istatistiklere göre, 2017 yılının Ocak ayından bu yılın Haziran ayına kadar 20 bin 607 işyeri kapısına kilit vurdu.

2017’ye şirket dayanmadı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin verilerine göre, 2017 yılında zor günler yaşayan ülke ekonomisinden olumsuz etkilenen 14 bin 701 işyeri kapandı. Birçoğu iflas eden işyerlerinden 2 bin 142’si Ocak, 815’i Şubat, 720’si Mart, 810’u Nisan, 861’i Mayıs ayında kapandı. Haziran ayında kapanan işyeri sayısı bin 112 olurken Temmuz ayında bin 211, Ağustos ayında ise bin 313 işyeri kapandı. Geçen yıl Eylül ayında 951, Ekim ayında bin 375, Kasım ayında bin 228 ve Aralık ayında ise tam 2 bin 163 işyeri kepenk indirdi.

Ayda ortalama bin işyeri

Bu yıl başından itibaren de iflaslar yüksek hızla devam ederken, Ocak ayında 2 bin 417 şirket kapandı. Kapanan işyeri sayısı, Şubat ayında 682 olurken, Mart ayında 780, Nisan ayında 623, Mayıs ayında 652 ve Haziran ayında ise 752 olarak kayıtlara geçti. Böylece 2018 yılının ilk altı ayında 5 bin 906 işyerinin kapısına kilit vuruldu.

Her işkolundan var

Son bir buçuk yılda kapanan 20 bin 607 işyeri, işkollarına göre incelendiğinde ise toptan ve perakende satış yapan firmaların başı çektiği görülüyor. En çok bu tür işyerleri kapanırken onu motorlu taşıt parça imalatı ve satışı yapan firmalar, danışmanlık hizmeti veren firmalar, gayrimenkul acenteleri, bilgisayar programlama faaliyetleri yapan firmalar, inşaat firmaları ve enerji firmaları izledi.

Bankalar da küçülüyor

Dövizdeki yüksek artıştan ciddi oranda etkilenen ve rezervlerinin tükenme tehlikesi yaşadığı ifade edilen bankalar da iki yılda ciddi oranda küçülmeye gitti. 18 ayda 458 banka şubesi kapatıldı.



Bankaların geçen yıl kapattığı şube sayısı 325 olurken, bu yıl ise ilk altı ayda kapanan şube sayısı 133’ü buldu.