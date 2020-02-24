'Günde en az 10 bin adım' kilo vermeyi sağlıyor mu?

Kilo vermek isteyenlere en çok verilen tavsiyelerden biri olan 'günde 10 bin ila 15 bin adım atma'nın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Euronews'in haberine göre; Journal of Obesity adlı tıp dergisinde Amerikalı araştırmacılar tarafından yayınlanan bir çalışmanın sonucuna göre, her gün 10 bin ila 15 bin adım atmanın kilo almaya engel olmadığı belirtildi.

ABD’nin Brigham Young Üniversitesi Egzersiz Bilimleri Bölümü'nden araştırmacılar bu konuyu Beslenme, Diyetetik ve Gıda Bilimleri Bölümü'ndeki meslektaşlarıyla birlikte inceledi.

Deney için üç ayrı gruba ayrılan 120 öğrenciye 6 ay boyunca haftada 6 gün 10, 12 ve 15 bin adım atmaları istendi.

Çalışmanın sonunda ortaya çıkan sonuç şaşırttı. Bütün gruplar 6 ayın sonunda yürüyüş akvitesine rağmen ortalama 1,5 kg kazandı.