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Sağlık

Günde bir avuç ceviz tüketmek kilo vermeyi sağlıyor

Cevizde bulunan çoklu doymamış yağlar kalp sağlığı ve dengeli bir kolesterol için önemli

11 Şubat 2016 13:04

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, ceviz hem kilo vermeye yardımcı oluyor hem de kolesterolü düşürüyor.

Daily Mail'in haberine göre ceviz kilo vermeye ve kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı oluyor. Cevizde bulunan çoklu doymamış yağlar kalp sağlığı ve dengeli bir kolesterol için önemli. Yapılan araştırmanın sonucunda doktorlar, günde bir avuç ceviz yenmesini önerdi.

ABD'de Kaliforniya Üniversitesi'nin araştırmasına göre, günde bir avuç ceviz tüketmek, kilo vermede en az düşük yağlı diyet kadar etkili oluyor. Araştırma aşırı kilolu ya da obez 245 kadın üzerinde yapıldı. 6 ay boyunca günde bir avuç ceviz yiyen ve zeytinyağı tüketen kadınlar ağırlıklarının yüzde 8'ini kaybetti.

Ceviz ayrıca halk arasında kötü kolesterol olarak bilinen LDL'nin gerilemesine, iyi kolesterol olarak bilinen HDL'nin de yükselmesine yaradı.

 

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