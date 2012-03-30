Günde 8 saatten fazla oturmak erken öldürüyor!

Avustralya'nın Sidney Üniversitesi'nden bilimadamlarının yaptığı araştırma, ne kadar fazla oturulursa, o kadar çok sağlık sorunlarına maruz kalınabileceğini gösterdi.

Araştırma kapsamında 200 bin kişiden günde kaç saat oturduklarına ilişkin anketi doldurmalarını isteyen bilimadamları, 45 yaşın üzerinde ve günde 11 saat ya da daha fazla oturan kişilerin 3 sene içinde ölme riskiyle karşı karşıya kaldıklarını, bunun da sadece günde 4 saatini oturarak geçirenlerin ölme riskinden yüzde 40 fazla olduğunu vurguladı.

Düzenli spora rağmen uzun süre oturarak kalmanın kolesterol, bitkisel ve hayvansal yağların ana bileşeni trigliserid seviyesinin yükselmesine ayrıca kalp-damar rahatsızlıklarına yol açabileceğine dikkati çeken bilimadamları, fazla oturan kişilerin şeker hastalığı riskinin de artabileceğini belirtti.

Araştırma, Amerikan "Archives of Internal Medicine" dergisinde yayımlandı. Makale, Fransız "Le Figaro" gazetesinin internet sitesinde de yer aldı.