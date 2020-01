Günde 68 internet sitesi yasaklanıyor

Türkiye’de günde ortalama 68 internet sitesi yasaklanıyor, 2008’den bu yana Türkiye’de 77 bin 521 internet sitesi erişime engellendi. 2015’in ilk 3 ayında 6 bin 129 internet sitesi yasaklanırken günde ortalama yasaklanan site sayısı 70’e yaklaştı. Sitelerin yüzde 94’ü Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) yüzde 1.3’ü savcılık, yüzde 2.9’u mahkemeler tarafından yasaklandı.

Engelliweb verilerinden derlenen bilgilere göre erişime engellenen sitelerin çoğu cinsel ağırlıklı ve porno sitesi. Ancak Türkiye’de sosyal medyaya erişim geçen hafta bir kez daha geçici olarak kısıtlandı. Uygulamaya giren yeni internet yasasıyla beraber, internet sitelerine erişim kişilik haklarının ihlali gerekçe gösterilerek kolayca kısıtlanabiliyor.

Ancak uzmanlara göre mahkemeler, sadece kişilik haklarını ihlal veya özel hayatın gizliliğini ihlalden dolayı URL adresi veya site engelleyebilirler.

90 URL engelli

Şehriban Kıraç'ın Cumhuriyet'te yayımlanan haberine göre, eğer teknik olarak URL engellemesi yapılamazsa veya ilgili siteler bu içerikleri çıkarmazsa, o sitelere tümden erişim engelleme yapılabilir. 2015 başından bu yana engellenen URL adresi sayısı 90 olurken yasaklanan video sayısı da 584’ü buldu. 2008’den bu yana 139 internet sitesinin erişim engeli kaldırıldı.

‘Bizimkisi her an kapanabilir’

BBC Türkçe’ye konuşan Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, ana akım medyaya alternatif olarak öne çıkan ve sanal ortamda kullanıcıların kendilerini özgürce ifade edebildikleri, bilgi paylaşabildikleri özgür bir platform olarak görülen Facebook, Twitter, YouTube şirketlerinin Türkiye mahkemelerinin aldığı her karara uyacaklarını söylüyor. Akdeniz, “Sizin (İngiltere’de) aldığınız veya Amerikalıların aldığı Twitter hizmeti ile benim Türkiye’de aldığım Twitter hizmeti arasında çok ciddi bir kalite farkı oluştu. Bizimkisi sansürlü, her an hesabınız kapanabilir” dedi. Akdeniz’e göre Twitter gibi sosyal medya şirketleri kapalı kalmak ve risk almak istemedikleri için kararlara uyuyor ve ekonomik çıkarları önde tutuyor.