Günde 64 bin lira kazanıyor

T24 - Dünyanın en büyük bankalarından HSCB, bir yöneticisine küresel krizin bütün ağırlığıyla sürdüğü bir dönemde büyük paralar ödeyince tepki çekti.

Daily Mail, HSCB’nin yatırım bankacılığı işlemlerinin başında olan Stuart Gulliver’ın günde tam 27 bin sterlin, yani yaklaşık 64 bin Türk lirası kazandığını açıkladı. Gazete, HSCB yöneticisinin bir günde aldığı bu parayı tam zamanlı çalışan ortalama bir İngiliz’in bir yılda bile kazanamadığını yazdı.

HSCB dün kararlarının önceki yıla göre yüzde 24 düştüğünü açıkladı. Banka bu yıl vergi önce kararının sadece 4.7 milyar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Ancak aynı banka yöneticilerine astronomik karlar dağıtmaya devam etti. Buna göre en büyük pastayı da, 1980’li yıllardan beri HSCB’de çalışmakta olan 50 yaşındaki Yatırım Bankacılığı Sorumlusu Stuart Gulliver aldı. Gulliver bu geliriyle, hiyareaşide kendisinden önce gelen Yönetim Kurulu Başkanı Stephen Green ile Genel Müdür Michael Geoghegan’dan bile fazla kazandı.

Daily Mail, bu rakama göre HSCB’li yöneticinin ekonomik krizin bütün ağırlığıyla hüküm sürdüğü bir dönemde günlük 27 bin sterlin (yaklaşık 64 bin lira) kazandığını hesapladı.

Gazeteye göre, tam zamanlı çalışan ortalama bir İngiliz yılda 25.412 sterlin kazanıyor.