'Günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor'

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye’de günde 6 milyon 150 bin ekmeğin israf edildiğini, bunun malî boyutunun 1,5 milyon YTL olduğunu belirtti.



Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada en fazla buğday üreten 10 ülke arasında yer alan Türkiye’nin, aynı zamanda en fazla ekmek tüketen ülkelerden birisi olduğunu, ancak kuraklık nedeniyle üretimin düşmesi yüzünden buğday ithal edilmek zorunda kalındığını hatırlattı.



Türkiye’de günde 123 milyon adet ekmek üretildiğini, bunun yaklaşık 6 milyon 150 bin adedinin, yani yüzde 5;inin israf edildiğini anlatan Palandöken, açıklamasında şöyle devam etti:



“Bu 123 milyon adet ekmeğin, standart 200 gram ekmek olduğu düşünüldüğünde, yaklaşık 24 bin 600 ton ekmek anlamına geliyor. Dolayısıyla israf yaklaşık bin 200 tona ulaşıyor. Bu rakamlardan kişi başına günlük 333 gram ekmek tüketildiği anlaşılıyor. Israfın önlenmesi, ülke ekonomisi bakımından son derece önemlidir. Toprak Mahsulleri Ofisince yapılan çalışma sonuçlarına göre, günlük üretilen ekmeğin 2 milyon 340 bin adedi, yani yüzde 2'lik bölümü daha satılmadan fırınlarda israf ediliyor. Belediyelerin ekmek satışı yapmasıyla ısrafı daha da artırıyor. Geri kalan kısmı da evlerde, lokantalarda, otellerde ve kurum yemekhaneleriyle öğrenci yurtlarında ısraf edilmektedir. Özellikle öğrenci yemekhanelerindeki ısraf oranı, yüzde 10 gibi yüksek boyutlarda bulunuyor. Bu ısraf, yılda 700 milyon dolar fakirleşmemize neden oluyor. İçerisinde bulunduğumuz ekonomik daralma sürecinde, son derece önemli olan bu ısrafın önlenmesi gerekmektedir.”



