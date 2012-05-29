Günde 6-8 saat uyuyanlar daha sağlıklı

Chicago Üniversitesi’nin 45 yaş üstü 3000 kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre günde 6-8 saat uyuyanlar bu süreden daha az ya da çok uyuyanlara göre yüzde 78 daha sağlıklı çıktı. Dallas Kardiyoloji Kongresi’nin İtalyan medyasına yansıyan verilerine göre az uyuyanlarda beyin kanaması, kalp krizi veya kalp hastalığına sık rastlanıyor. Yatakta çok uzun süre kalanlarda ise şeker metabolizması dengesizliği meydana geldiği, bunun da yüksek tansiyon, aritmi, nefes darlığı ve iltihap ile sonuçlanabildiği belirtildi.