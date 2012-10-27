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Bilim / Teknoloji

Günde 500 milyon tweet atılıyor

Twitter, küresel alandaki kullanıcılarının günlük tweet sayısının yarım milyara ulaştığını açıkladı

27 Ekim 2012 14:30

Twitter, günlük atılan tweet sayısının 500 milyona ulaştığını açıkladı. Şirket, tıpkı Facebook’taki gibi bir ‘beğen’ tuşu üzerinde de değerlendirmede bulunduklarını belirtti.
 
Dünyanın en büyük mikrobloğu Twitter, küresel alandaki kullanıcılarının günlük tweet sayısının yarım milyara ulaştığını açıkladı. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen IAB Engage 2012 dijital reklamcılık konferansına katılan Twitter CEO’su Dick Costolo, Twitter hakkında merak edilen en son konulara değindi.

Costolo, Haziran 2012’de hazırladıkları en son Twitter raporunda, günlük tweet satısının 400 milyon olduğunu belirterek, dört ayda bu rakamın 100 milyon arttığına dikkat çekti. Twitter CEO’su aynı zamanda, Facebook’ta yer alan ‘beğen’ tuşunun bir benzerini mikrobloğa uygulayabileceklerini de doğruladı.

Costolo, düşündükleri ‘beğen’ tuşunun, Twitter’da yıllardan beri kullanılan ‘favori’ tuşunun (yıldız sembollü) yerini alabileceğini söyledi. Twitter, konu hakkında CNET ve The Newt Web gibi sitelere ayrıntılı bilgi vermeyi reddetti.

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