Günde 31 sağlıkçı şiddet görüyor

Sağlık Bakanlığı'nın 'Beyaz Kod' verilerine göre Türkiye'de her gün 31 sağlık çalışanının fiziksel veya sözsel şiddete uğradığı ortaya çıktı.

Milliyet'ten Arif Balkan'ın haberine göre, 'Beyaz Kod' verilerinde son 4 yılda toplam 38 bin 253 şiddet başvurusu bakanlığa bildirilirken sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarındaki artış meslek temsilcilerini de harekete geçirdi.

Türk Tabipler Birliği Başkanı Raşit Tükel, sağlıkta dönüşüm uygulamasının başlamasının ardından hastanelerde doktor hasta ilişkisinin değiştiğini belirterek şunları söyledi:

"Hastalara VIP olarak vadedilen sağlık hizmetini karşılayacak fiziki alt yapı olmadığı için hasta beklentisi karşılanmayınca agresif bir tavır takınabiliyor. Bundan da öte toplumun kılcal damarlarına işlemiş bir şiddet eğilimi hastanelerde de kendini hissettiriyor. Kendini şiddetle ifade edebileceğini düşünen bireyler, hayat kurtarmak için emek veren hekim ya da sağlık çalışanlarına yönelik fiziki ve sözlü şiddete başvurabiliyor. Son rakamlara göre Türkiye’de her gün en az 31 sağlık çalışanı bu maruz kalıyor. Bu gerçekten sağlık sistemi için karan bir tablo."

"Sosyal güvenceden 6 ay yararlanamasın"





Sağlık-Sen’in Genel Başkanı Metin Memiş ise şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı’nın daha önceden aldığı birtakım önlemler var. Beyaz Kod ve güvenlik önlemlerinin arttırılması gibi. Mecliste Şiddet Araştırma Komisyonu kuruldu hatta biz de bir rapor sunduk. Bunların ardından şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmasına dair bir düzenleme yapıldı. Ancak bunun Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yapılacak düzenlemeyle desteklenmesi lazım. Bu olmadığı için savcılar da maalesef rahat davranıyor.

Geçtiğimiz hafta Bakan Recep Akdağ ile görüştük. Bu düzenlemenin bir an önce çıkartılması talebimizi ilettik. Şiddet uygulayanların 6 ay sosyal güvenlik haklarından mahrum bırakılmasını istedik. Ceza döneminde bu kişilerin parasıyla sağlık hizmeti almasını önerdik. Hastane girişlerine X-Ray cihazlarının konulmasını da

talep ettik.”

