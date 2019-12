-GÜNDE 30 TON ET KEBAP OLUYOR ADANA (A.A) - 16.10.2010 - Adana ile özdeşleyen, ziyarete gelenlerin önemli bir bölümünün tatmadan gitmediği kebap için kentteki 400 kebap salonunda günlük ortalama 30 ton et tüketiliyor. Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Aslan, kentte her gün yaklaşık 3 bin hayvan kesiminin yapılmasına rağmen zaman zaman Adana kebabının olmazsa olmazları arasında yer alan erkek koyun eti temininde sıkıntı yaşadıklarını belitti. Aslan, kentteki bin 500 lokantanın 400'ünün kebapçılardan oluştuğunu belirterek, ''Bunun yanı sıra menüsünde kebap bulunan çok sayıda lokanta da var. Ancak, kebapçıların etteki tek tercihini erkek koyun eti oluşturduğundan, zaman zaman temininde güçlük çekiyoruz. Bu sıkıntıyı aşmanın tek çözümü de Tarım ve Köyişleri Bakanlığında. Bakanlık, Et Balık Kurumlarında, angus etinin lokantacılara da satışına başlamalı. Bu sayede, erkek koyun etindeki arz-talep dengesi kebapçılar lehine sağlanabilir '' dedi. Her kebap salonunun ortalama tüketimi dikkate alındığında, kentte kebap olarak tüketilen toplam et miktarının günlük 30 tonu bulduğunu belirten Aslan, kesimlik hayvan bulmakta çekilen sıkıntının da etkisiyle et fiyatlarındaki tırmanışa rağmen kebap fiyatlarına zam yapmamakta direndiklerini kaydetti. -ADANA DIŞINDAKİ KEBAPÇILARA ÇAĞRI- Hakiki Adana kebabının dejenerasyona uğramaması için birkaç yıl önce tescil alındığını, bu belgedeki kurallara menüsünde ''Adana Kebabı'' bulunan tüm kebapçıların uyması gerektiğini, bu amaçla da denetim yaptıklarını anlatan Aslan, şunları söyledi: ''Kentteki tüm kebapçılar tescil belgesi aldı. Ancak, Adana dışındaki kebapçılar, kebabı, pilav ya da patates ezmesiyle sunuyor. Bu durum kebabın sunumu açasından da uygun değil. Gelsinler hiç ücret almadan, masraflar da bize ait olmak üzere tescilli kebap yapmayı öğretip, sertifika verelim. Daha önce iki kez seminer düzenleyip aralarında KKTC'de kebap salonu bulunanlar da dahil Adana dışındaki 100 ustaya kurs verdik. Talep gelirse yeni bir seminer daha düzenlemeye hazırız. Yeter ki Adana kebabını tesciline uygun pişirsinler.''