Günde 3 Viagra içmesi gerek

Kalp sorunu olan Süreyya'nın hayatta kalması için günde 3 adet Viagra alması şart. Süreyya’ya yılda 1100 Viagra gerekiyor.



Sabah Gazetesi'nden Özge İpekçioğulları'nın haberine göre, İzmir Buca'da 6 yıl önce "Eisenmenger Sendromu" hastalığı nedeniyle kalp ve akciğer yetmezliği teşhisi konan Süreyya Karadağ, hayatta kalmak için Viagra kullanıyor.



Kaymakamlık 93 kutu Viagra verdi



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki doktorları sayesinde 5 yıldır ölüme direnen genç kıza, kalp ritmi bozukluğunu düzene sokan ve akciğere daha çok kan pompalanmasını sağlayan Viagra" kullanması önerildi. Erkeklerde ereksiyon sağlayan ilaç, genç kızın kan dolaşımını kısa sürede düzene soktu. Maddi durumu ortaya çıkınca Buca Kaymakamlığı Süreyya'ya 3 aylık ihtiyacını karşılayacak 93 kutu Viagra verdi.



Bakanlıktan olumlu yanıt



Kaymakamlığa minnettar olduğunu söyleyen Karadağ, Sağlık Bakanlığı'na sağlık raporlarını göndererek ihtiyacı olan Viagra'yı sağlık karnesiyle almayı talep etti. Olumlu yanıt veren bakanlık durumun ilaç kurulunda görüşüleceğini bildirdi.



