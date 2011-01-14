Güncellenmiş Balyoz planları bulundu

T24 - Gölcük Donanma Komutanlığı’nda bulunan çuval içindeki belgeler arasında, Aralık 2002 tarihli Balyoz Harekât Planı’nın güncellenmiş halinin ve Oraj, Suga, Sakal ve Çarşaf eylem planlarının da olduğu iddia edildi.

Gölcük Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramalarda ele geçirilen 10 çuval belge arasında Balyoz Darbe Planı’nın güncellenmiş haline ulaşıldığı iddia edildi. Belgelerin 2003 yılından sonraki Balyoz planının güncellenmiş hali olduğu belirtiliyor.

Balyoz davasının dün yapılan 7'nci duruşmasında mahkeme başkanı Ömer Diken, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndan gönderilen yazıyı okudu. 12 Ocak 2011 tarihli savcılık yazısında 6 Aralık 2010'da Gölcük Donanma Komutanlığı'nda yapılan aramalarda ele geçirilen bazı belgelerin mahkemeye gönderildiği bildirildi. Belgeler, askerler eşliğinde İstanbul’a getirilmiş ve askerlerin nöbet değişimi sonucu savcılık eşliğinde açılmıştı. Belgelerle ilgili tasnif işlemi önceki hafta sonu tamamlandı ve Balyoz Darbe Planı’yla ilgili 43 klasör belge önceki gün 10 Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. CD içinde bulunan bu planların, Balyoz davasının konusu olduğu için İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği kaydedildi.

Donanmada ele geçirilen deliller, savcılığa ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 Ocak 2011 tarihli yazı ile gönderildi. Emniyetin yazısında, soruşturmayı yürüten savcının talimatı üzerine çalışmaların Organize Suçlar ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri'nce koordineli yürütüldüğü belirtildi. Soruşturmada Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde yapılan aramada el konulan deliller arasında Ergenekon örgütü, Balyoz darbe planı soruşturmalarıyla ilgili bilgi ve belgelerin bulunduğu vurgulandı. Bu veriler üzerinde yapılan incelemelerde Balyoz soruşturmayla ilgili belgelerin bir kısmının dava dosyasındaki mevcut verilerle aynı olduğu, bir kısmının ise dosyada olmayıp yeni delil özelliği taşıdığı kaydedildi. Emniyet'in yazısında, "Dosyadaki deliller Donanma Komutanlığında elde edilen verilerle karşılaştırıldığında Balyoz Harekat Planı, Sakal ve Çarşaf eylem planları, Oraj ve Suga harekat planları dahil olmak üzere Balyoz Harekat Planı kapsamındaki en önemli ve en kapsamlı çalışmaları içeren '2002- 2003 ve ÇALIŞMALAR- A' isimli dosyaların Balyoz dava dosyasındaki 11 no'lu CD'de olduğu gibi TDK marka 1 no'lu CD'de yer aldığı görülmüştür" denildi.

Gölcük’te bulanan belgeler arasında 196 sanıkla ilgili yeni bilgi ve belgelerin yanı sıra video ve ses kayıtları da var. 10 çuval içinde yeni eylem ve darbe planlarının olduğu da iddialar arasında. Belgelerde ayrıca kurumların ve kuruluşların güncellenmiş hali, hastanelerin güncellenmiş halleriyle ilgili belgeler olduğu da belirtiliyor.



