Güncel ADSL tarifeleri

1 YTL'ye İnternet!

Ayda 10 YTL'ye ADSL!

Koç.Net ADSL pazarında

Hızlı İnternet ADSL'de pazarın hakimi konumundaki TTNet'le rekabete giren şirketler çeşitli indirim kampanyaları düzenliyor. Ancak Türkiye hala geniş bant İnternet ücretinde dünyadaki en pahalı ikinci ülke konumunu koruyor.Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Yusuf Ata Arıak, Avrupa'da hızlı İnternet kullanımının arttığına işaret etti.Arıak, ''Avrupa'da, ECTA, düzenleyici kurumları hızlı İnternet'in yaygınlaşması için rekabeti desteklemeye çağırıyor. Türkiye'de ise İnternet piyasasında fiili tekel devam ediyor. Türkiye'nin, Avrupa'ya yetişebilmesi için ciddi tedbir almakta hızlanması gerekiyor'' dedi.Avrupa Alternatif Telekomünikasyon Operatörleri Derneğinin (ECTA) yılda iki kere hazırladığı rapordan yaptığı derlemelere göre, AB'de genişbant abone sayısı 2008'in ilk çeyreğinde, 2007'nin son çeyreğine göre yaklaşık yüzde 10 artarak, 102 milyona ulaştı.Kuzey Avrupa ülkeleri, hem dünyanın hem de Avrupa'nın geniş bant İnternet erişiminde lideri olarak dikkati çekerken, Danimarka'da nüfusun yüzde 36'sı geniş bant internet erişimi imkanına sahip bulunuyor.Finlandiya, İsviçre ve Hollanda'da ise bu oran yüzde 30'u geçti. Bulgaristan, Romanya, Polonya ve Slovakya, yüzde 10'un altında doygunluk oranı ile alt sıralarda yer aldı. İsveç nüfusunun yüzde 10'u, ''Süper Genişbant Hızı'' olarak tanımlanan 10 Mbit/s üzerinde bir hıza sahip. Bu oran Slovenya ve Litvanya'da yüzde 1,5 seviyelerinde bulunuyor. Yüksek hız, İnternet televizyonu gibi uygulamaların gelişmesine de katkı sağlıyor.Rapora göre, Avrupa'da 10 Mbit/s'den daha yüksek hızlı İnternet hizmetlerinin büyük bölümünün alternatif işletmeciler tarafından verildiğini ve yerleşik işletmecinin bu hizmetlerde payının çok düşük olduğunun vurgulandığını anlatan Arıak, ''Raporda, İsveç gibi hızlı İnternet konusunda öncü olan ve her on kişiden birinin hızlı İnternet abonesi olduğu bir ülkede bile, yüksek hızlı İnternet hizmetlerinin yüzde 70'inin alternatif işletmeciler tarafından sağlandığı, yerleşik operatörün sadece yüzde 20'lik bir paya sahip olduğu ortaya konuluyor'' tespitinde bulundu.Alternatif işletmecilerin hızlı İnternet hizmeti vermelerindeki en önemli engelin, yerleşik operatörün altyapıyı elinde bulundurması olduğuna işaret eden Arıak, Avrupa'da İnternet hizmetlerinin yüzde 18'inin alternatif altyapılar ile sunulduğunu, geriye kalan bölümünde de yerleşik operatörün altyapısının alternatif işletmeciler tarafından hizmet vermek için kullanıldığını bildirdi.Yusuf Ata Arıak, Rekabet Kurumu kararına rağmen TTNet ile Türk Telekom'un birbirinden bünyesel olarak ayrılmadığını savundu.Arıak, şöyle konuştu:''Bilindiği üzere, Rekabet Kurumu kararı doğrultusunda, Türk Telekom ile TTNet'in bünyesel olarak ayrılması, çapraz sübvansiyonun engellenmesi amacını taşıyordu. Basın yoluyla elde edilen bilgiler doğrultusunda TTNet'in son dönem itibarıyla zarar ettiği ortaya çıkmıştır. TTNet'in zarar etmesine rağmen piyasadaki hakim konumunu korumaya devam etmesi, TTNet ile Türk Telekom'un birbirinden ayrılmasının altında yatan Rekabet Kurumu gerekçesinin yerine gelmediğine ve TTNet ile Türk Telekom arasında fiili şirket sübvansiyonun bulunduğuna işaret ediyor.Piyasada hakim konumda olan TTNet'in bu hakimiyeti, uyguladığı kampanyalar ile yeni işletmecilerin pazara girmelerini engelleme sonucunu yarattığı ve piyasada rekabet ihlaline yol açtığı gözlemlenebilmektedir. Bu durumun en son örneği olarak, TTNet'in 2007 yılında uygulamaya koyduğu 'Yaz Fırtınası' kampanyası, Rekabet Kurumu tarafından durdurulmuştur. Rekabet Kurumu, yürüttüğü bu soruşturmayı en kısa sürede karara bağlamalı ve AB ülkelerinde olduğu gibi perakende İnternet pazarında ortaya çıkan rekabet ihlallerini süratle önlemelidir.''AB'ye yetişebilmek için hızlı İnternet alanında rekabetin de hızla arttırılması gerektiği uyarısında bulunan ve TTNet'in yüzde 95 pazar payına sahip olmaya devam etmesi halinde, Avrupa'ya yetişmenin mümkün olmadığını kaydeden Arıak, genişbant erişiminde etkin rekabetin sağlanması için alternatif işletmecilerin bir yıl içerisinde pazardan yüzde 20 pay almalarının hedeflenmesi ve rekabetin tesisi adına etkin önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.Arıak, ''Son haftalarda Telekomünikasyon Kurumu gözetiminde Türk Telekom tarafından alınan önlemler faydalıdır ama daha etkin önlemler gerekiyor. En başta da alternatif altyapı olan Kablo-TV'nin özelleşmesi gerekiyor'' görüşünü dile getirdi.Bilgi Teknolojileri ve Yenilikçilik Vakfı'nın (ITIF) ''2008 ITIF Geniş Bant Sıralama Raporu''ra göre, Türkiye genişbant İnternet ücreti en pahalı ikinci ülke.30 OECD ülkesini kapsayan geniş bant raporuna göre, satın alma gücü paritesine göre dolar üzerinden aylık en pahalı ücret sıralamasında Meksika 18,41 ile ilk sırada bulunurken Türkiye 15,75 dolar ile ikinci sırada yer aldı. Çek Cumhuriyeti ise 9,70 dolar ile üçüncü sırada yer buldu.Ücret sıralamasında 0,13 dolar ile Japonya en ucuz ülke olurken, bu ülkeyi 0,33 dolar ile Fransa ve 0,35 dolar ile İsveç onu takip etti. 30 ülkenin ortalaması yaklaşık 3,77 dolar düzeyinde gerçekleşti.Genişbant İnternet'in girdiği evler sayısında yüzde 93 ile Güney Kore ilk sırada bulunuyor. Bu ülkeyi yüzde 83 ile İzlanda ve yüzde 77 ile Hollanda takip ederken, Türkiye yüzde 23 ile Polonya ile birlikte 26. sırada bulunuyor.Mbps üzerinden ortalama indirme (download) hızı sıralamasında da Japonya 63,6 ile birinci, Güney Kore 49,5 ile ikinci ve Finlandiya 21,7 ile üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye ise 2,0 ile Çek Cumhuriyeti ile birlikte yine 26. sırada yer bulabildi. 30 ülke arasında Mbps olarak ortalama indirme oranı 9,2 seviyesinde bulunuyor.9.99 YTL KAMPANYA BİLGİSİTellcom'dan abonelik alan bir tüketici modem istemez ise 5 ay boyunca 9.99 YTL üzerinden ücret ödüyor. 19 aylık dönemde 29 YTL'lik fiyat uygulanıyor. 24 aylık süreden önce abonelik iptal olursa, firmalar, uygulanan indirim tutarı ve modem fiyatını tüketicilerden talep ediyor.