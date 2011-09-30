-Günay: İzmir'de biraz daha hızlı iş yapacağız İZMİR (A.A) - 30.09.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İzmir'de bazı kurum ve kuruluşların sadece itiraz ürettiklerini belirterek, ''İzmir'in yatırımını engellemeye, geciktirmeye kimsenin hakkı yok. İzmir'de işlerin uzamasından artık vazgeçeceğiz. İzmir'de biraz daha hızlı iş yapacağız'' dedi. İzmir Vali Vekili Ardahan Totuk ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan ile Bornova Kültür Merkezi inşaatını gezen Bakan Günay, kültür merkezinin uzun zamandan bu yana devam eden bir yatırım olduğunu, Bornova Belediyesi'nin bu alanı 1979'da kamulaştırdığını, söz konusu yerin ''Peterson Köşkü''nün çevresinde rekreasyon alanı olarak düşünüldüğünü belirtti. Kültür merkezinin 38 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşa edildiğini, bu alanın, bir kültür merkezi için mübalağa büyüklükte bir yer olduğunu ifade eden Günay, şöyle konuştu: ''Yeni bir hesapla inşaatı devam ettirmeye çalışacağız. Daha çok para gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ya da Bornova Belediyesi ciddi katkı yaparsa burayı 2012'de bitiririz. Yapmazlarla ancak 2013'de yaparız. Burası İzmir'in merkezi. Burada bin kişilik bir salon, iki tane dörder yüz kişilik salon var. Ben projeyi başlangıçta sahiplenmiş olsaydım 38 bin metrekare alanı olan bir yere bin 500 kişilik salon koyardım. Eski projeler, yanlış projeler." Bir soru üzerine Günay, ''Peterson Köşkü''yle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis verdiklerini, buranın ihalesini beklediğini dile getirerek, şunları kaydetti: ''Ama şartım yılbaşından önce burada bir çalışma görmek istiyorum. Çok uzadı. İzmir'de işlerin uzamasından artık vazgeçeceğiz. İzmir'de biraz daha hızlı iş yapacağız. Bazı kurum ve kuruluşlar sadece itiraz üretiyorlar. Onların da ciddi bir dayanağı yok. İnciraltı'nda 15 bin civarında yatak planladık. 82 bin yatak planladığımız konusunda gazetelerde haber okudum. Bunun Allah için bir dayanağı varsa getirsinler bize sorsunlar. Bunu bir sivil toplum kuruluşu başkanı gidip demeç verirken irdelemeli, incelemeli. Kamuoyunu meşgul etmeye, İzmir'in yatırımını engellemeye geciktirmeye kimsenin hakkı yok. Biz çırpınıyoruz. Yardımcı olmaya çalışsınlar. İzmir'e hizmet etme sevdamıza paylaşan herkese çok teşekkür ederim.''