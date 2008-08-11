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Spor

Günaydın ve Büyükuncu da elendi

2008 Pekin Olimpiyatları'nda bayanlar 100 metre kurbağalamada Dilara Buse Günaydın ve erkekler 100 metre sırtüstünde Derya Büyükuncu elendi.

11 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

2008 Pekin Olimpiyatları'nda bayanlar 100 metre kurbağalamada Dilara Buse Günaydın ve erkekler 100 metre sırtüstünde Derya Büyükuncu elendi.

''Su Küpü'' olarak adlandırılan Pekin Ulusal Yüzme Merkezi'ndeki seçmelerde 4. seride yüzen Dilara Buse Günaydın, 1.10.45 ile serisinde 5. oldu.

Türk sporcu, seçmelerde genel klasmanda ise 49 sporcu arasında 28. olabildi. Bu dalda seçmelerde en iyi dereceyi, 1.05.64 ile Avustralyalı yüzücü Leisel Jones yaptı.

DERYA BÜYÜKUNCU SEÇMELERDE ELENDİ
Erkekler 100 metre sırtüstünde de Derya Büyükuncu, seçmeleri geçemeyerek elendi.

Pekin Ulusal Yüzme Merkezi'ndeki oyunların yüzme müsabakalarının 2. gününde, erkekler 100 metre sırtüstünde seçmelerde 3. seride yüzen Derya Büyükuncu, 55.43 saniyelik derecesiyle serisinde 7. olabildi.

Kariyerindeki 5. olimpiyat heyecanını yaşayan 32 yaşındaki milli yüzücü, seçmelerde genel klasmanda ise 45 sporcu arasında 30. sırayı aldı ve elenmekten kurtulamadı.

Bu dalda seçmelerde en iyi dereceyi, 53.41 saniyeyle ABD'li yüzücü Matt Grevers yaptı.

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