'Günaydın Avrupa yeni halkınız Kürtler'

Almanya'da düzenlenen Kürt konferansına katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Avrupalılar'ın göçmen Kürtler'in haklarını tanımasını istedi.

"Günaydın Avrupa artık yeni bir halkınız var: Kürtler" diyen Baydemir, "Diaspora Kürtlerinin bugün yaşadığı sorun alanlarının başında kimlik sorunu gelmektedir" dedi.

Salondakileri Kürtçe selamladı

Ortadoğu'dan Avrupa'ya göç etmek zorunda kalan Kürtler'in yaşadığı sorunlar Almanya'nın Berlin Eyalet Parlamentosu'nda masaya yatırıldı. Almanya'da 45 yıldır yaşayan Kürtler, bağımsız göçmen grubu olarak tanınmak istiyor' ismi ile düzenlenen konferansa Türkiye'den Diyarbakır Büyükşehir Başkanı Osman Baydemir davet edildi. Berlin Eyalet Meclis Başkanı Walter Mober ile birçok ünlü siyasetçi ve uzmanın da katıldığı konferansta Baydemir, salondakileri Kürtçe selamladı.

'Kürtler Avrupalı'dır'

"Ortadoğu'da yaşayan Kürtler bugün ve yarının Avrupalısıdır" diyen Osman Baydemir, "Kendi anavatanlarında dilleri, kimlikleri ve kültürleri yok sayıldı. Şimdi de Avrupa Kürtleri Avrupa'da da kendi dilleriyle kültürleri ve kimlikleriyle yaşama isteği çeşitli güçlükler ve zorluklarla karşı karşıyadır. Yani Kürtler kimi zaman Türk, kimi zaman Acem, kimi zaman Arap olarak görülmektedir. Avrupa Kürtlerinin Avrupa'da sistemle entagrasyonunun ve sisteme katılmasının önündeki en büyük engellerden biri bu algı ve tanımlamalardır. Bizler de Avrupa'da yaşayan Kürtler için diaspora Kürtleri kavramını kullanırsak; diaspora Kürtlerinin bugün yaşadığı sorun alanlarının başında kimlik sorunu gelmektedir. Kimliği tanınan bir Kürt daha kolay bir Alman vatandaşı ve Avrupa değerler sisteminin bir parçası olabilecektir" şeklinde konuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, konuşmasını, "Günaydın Avrupa, artık yeni bir halkınız var: Kürtler... Ve onlar haklarıyla var olmak istiyorlar, Avrupa değerler sistemine katkı sunmak istiyorlar" şeklinde tamamladı.