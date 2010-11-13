-GÜNAY'DAN TRT'DEKİ "AĞCA"LI PROGRAMA ELEŞTİRİ LEFKOŞA (A.A) - 13.11.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Mehmet Ali Ağca'nın TRT'de bir televizyon programına katılması ve kitabının tanıtımının yapılmasıyla ilgili olarak, ''Türkiye toplumunda iyi örneklere ihtiyacımız var. Katillerin akıl vermesine kimsenin ihtiyacı yok ve devletin televizyonu katillerin akıl vermesini bir program konusu yapamaz. Yaparsa bunu şiddetle eleştiririm. Eleştirmeye de devam ederim'' dedi. Bakan Günay, Türk Edebiyatı Kıbrıs'ta etkinliğinin kapanış töreninin ardından, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sunulan müzik dinletisini izledi. Daha sonra konaklayacağı otele gelen Günay, KKTC Çevre, Turizm ve Kültür Bakanı tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı. Yemeğin ardından gazetecilerle sohbet eden Bakan Günay, ''Mehmet Ali Ağca'nın TRT'ye çıkmasını sert bir şekilde eleştirdiniz. Belki de Hükümetten bugüne kadar sert tepki sizden geldi. Başbakana da Güney Kore seyahatinden önce sorulmuştu, farklı bir cevap vermişti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?'' sorusu üzerine, ''Sayın Başbakanın açıklamasını daha sonra okudum, sanıyorum devlet televizyonu özel televizyon ayrımı yapılmasına dönük bir tepki ileri sürüyor. Yani televizyonların özgürlük ve özerklik biçiminde bütünüyle çalışması gerektiğini söylüyor, programı izlediğini sanmıyorum'' diye konuştu. Kendisinin de programı izlemediğini belirten Günay, şunları kaydetti: ''Sonra bilgi aldım ve o yüzden şiddetle tepki gösterdim. Bir katilin, Türkiye'de önemli bir cinayetin failinin, dünya çapında da Türkiye'ye zor durumda bırakan bir başka cinayet teşebbüsünün failinin bir kamu yayınına çıkarılması ve orada gelişigüzel fikirlerini söylemesine fırsat verilmesi, kendisini eleştiren değil tam tersine bir tür övgüleyen, kollayan, saygıyla karşılayan bir üslupla televizyona muhatap alınması, kimsenin desteklemeyeceği bir davranıştır. Bütün televizyon kanalları için, tabii kamudan destek alan televizyon kanalları için öncelikle bir görevdir. Toplumun önüne doğru rol modelleri konulmalıdır. Türkiye toplumu, 40 milyonu 30 yaşın altında bir toplumdur. Türkiye toplumunda iyi örneklere ihtiyacımız var. Katillerin akıl vermesine kimsenin ihtiyacı yok ve devletin televizyonu katillerin akıl vermesini bir program konusu yapamaz. Yaparsa bunu şiddetle eleştiririm. Eleştirmeye de devam ederim.'' Programın ''habercilik başarısı olduğuna yönelik'' yorumları da değerlendiren Bakan Günay, ''Bunun habercilik başarısı olduğunu iddia etmenin, haberciliğin, yayıncılığın, televizyonculuğun, ne olduğunu anlamayan bir cehaletin ifadesidir sadece'' dedi.