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Politika

Günay'dan Topkapı tepkisi TBMM (A.A)

14 Aralık 2011 01:41

-Günay'dan Topkapı tepkisi   TBMM (A.A) - 13.12.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Kutsal emanetlerin bir çekim mekanı olarak kullanılmasının doğru olmadığı şahsi kanaatindeyim. Bu konuyu araştırıyorum. Tekrar etmemesi konusunda gerekli önlemleri alacağım'' dedi. Günay, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2012 yılı bütçesi üzerindeki eleştirileri yanıtladı. Günay, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın mukaddes emanetlerin olduğubir yerde dizi çekilmesini kabul etmediğini belirterek, buna nasıl izin verildiğini sorması üzerine şöyle konuştu: ''Topkapı Sarayı bütünüyle ve kutsal emanetler de özel olarak benim önem verdiğim bir alan. Arkadaşlarımız böylesi bir başvuru olunca, biz son yıllarda tarihi eser kaçakçılığına önem veriyoruz... Bu çekim sınırlı bir çekim. Bu çekim içinde tarihi eser kaçıkçığı ile ilgili bir repliğin olması kaydıyla ve işin biraz da bu dizilerimiz dünyada çok dolaşma imkanı bulduğu için tanıtımı düşüncesiyle izin ve imkan vermişler. Ben bu şartlar altında bile olsa kutsal emanetlerin böyle bir çekim mekanı olarak kullanılmasının doğru olmadığı şahsi kanaatindeyim. Bu konuyu araştırıyorum. Tekrar etmemesi konusunda gerekli önlemleri alacağım.''

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