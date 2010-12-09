-GÜNAY'DAN NEŞET ERTAŞ'A GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ İZMİR (A.A) - 09.12.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, safra kesesi ameliyatı olan ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ı, yattığı hastanede ziyaret etti. Bakan Günay, Ertaş'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Bakan Günay, İzmir programı kapsamında Swissotel Grand Efes'te ''Ertuğrul Ateş ve Genç Heykeltraşlar Sergisi''ni açtı. Sergiyi gezen Bakan Günay, Ateş'ten sergi hakkında bilgi aldı. Sergi sonunda bir gazetecinin ''İnciraltı'ndaki işletme sahipleri bölgedeki yıkım kararı nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı, neler söyleyeceksiniz?'' sorusunu yanıtlayan Günay, ''Karar 2006'da Koruma Kurulu tarafından verilmiş. Bu karara uyacağız. Sanıyorum, bir yargı kararı da var, eğer durdurma kararı alınmışsa ona uyacağız elbette. Ama SİT bölgesinde yapım yasağı bir yerde herkesi etkileyecek. Bugün olmaz, bir kaç ay sonra olur'' diye konuştu. Bakan Günay, ardından, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde safra kesesi ameliyatı geçiren, Türkiye'nin ''Yaşayan İnsan Hazineleri'' listesinde yeralan ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ı hastanede ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretten sonra açıklama yapan Bakan Günay, Ertaş'ın sağlık durumunun ''gayet iyi'' olduğunu kaydetti. -MUHARREM ERTAŞ'IN İSMİ KÜLTÜR MERKEZİNDE YAŞAYACAK- Bakan Günay, Ertaş'ın yarın, öbür gün taburcu olabileceğini, hastanenin özen göstermek istediğini, kendisinin de bu yaklaşımı desteklediğini ifade etti. Ertaş'ı bir süre önce ''Yaşayan İnsan Hazineleri'' listesine aldıklarını hatırlatan Bakan Günay, Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'ın isminin de memleketleri Kırşehir'de bir kültür merkezine verileceğini söyledi. Bakan Günay, hastanede bazı vatandaşlarla da sohbet ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.