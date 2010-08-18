Günay'dan Kılıçdaroğlu'na '3 Günlük Genel Başkan'

T24 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, partisinin Zonguldak İl Başkanlığı’nın Alaborina Restaurant’ta düzenlediği iftar yemeğine katıldı.



Bakan Günay, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Köksal Toptan, Polat Türkmen ve Fazlı Erdoğan’ın da katıldığı yemekte, 14 ay önce DSP’den istifa ederek bağımsız görevine devam eden ve AK Parti’ye geçen Kozlu Belde Belediye Başkanı Ali Bektaş’a rozetini taktı.







Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Bakan Günay, “3 günlük ana muhalefet partisi genel başkanı bütün sermayesini yalan üzerine kurmaya çalışıyor. Gerçek üzerine değil, doğru üzerine değil, yazan metin üzerine değil. Eğer buradan büyük bir ‘evet’ oyu çıkarsa ki; inşallah çıkacak. Genel başkan, makas çok açılırsa başarısız olduğu gözükecek, eski genel başkanlardan veya yedek genel başkanlardan birisi piyasaya sürülecek korkusu yaşıyor. O korkuyu millete yaşatmaya çalışıyor ve Türkiye’nin önünü tıkamaya çalışıyor” diye konuştu.







