-GÜNAY'DAN ''KAPATMA''YA YALANLAMA ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Devlet Tiyatroları'nın (DT) kapatılacağı yönünde bir açıklamasının olmadığını belirterek, ''Performansı artırmaya yönelik bir formül bulunup bulunamayacağı yönünde bir görüşünün bulunduğunu'' belirtti. Günay, Milli Kütüphane'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine gelişi sırasında gazetecilerin DT'nin kapatılacağı iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı. Göreve geldiğinden bu yana sahne sayılarının artırılması, DT'nin performansının yükseltilmesi konusunda çalışmalarda bulunduğunu belirten Günay, bu çalışmaların da aralıksız sürdüğünü ifade etti. Bakan Günay, ''O zaman DT kapatılmayacak başka bir metot bulunacak anlamına mı geliyor?'' şeklindeki soru üzerine de şöyle konuştu: ''Kapatma sözünü ben kullanmadım, ama başka bir yöntem bulunabilir mi...Şimdi bakın 100'den fazla tiyatroya benim kamu desteği olarak ayırdığım kaynak 3 ile 5 milyon arasında, ben bu kaynağı acaba 50'ye çıkarmanın yolunu bulabilir miyim? Özel tiyatrolar, Anadolu'da 150 tiyatro var. 70'den 150'ye çıkarmışız acaba 250'ye 500'e çıkaramaz mıyız. Türkiye'nin 81 ili var. Bakın DT'nin 60 yıllık mazisi var. Ama ben aldığımda tiyatro sahne sayısı 30'lardı 60'a çıkarmaya çalışıyorum. Böyle bir yerinde sayma olabilir mi? Bu yerinde saymayı kırmaya, tiyatro sayısını çoğaltmaya, turneleri çoğaltmaya işi halka taşımaya çalıştığımız zaman bazı beylerin rahatı bozulabilir. Ama bizim derdimiz sanatın halkla buluşması, onun için siz basın mensubu arkadaşlarım, buluttan nem kapmaya, çalışanlara kulak vermeyin. Siz asıl halka bu işi nasıl götürürüz, Türkiye'yi bütünüyle bir sanat sahnesi yaparız, siz basın mensupları lütfen o konudaki arayışlarımıza yardımcı olun.''