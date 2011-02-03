-GÜNAY'DAN HEYKEL AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 02.02.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Kars Belediye Meclisi'nin ''İnsanlık Anıtı'' heykelinin kaldırılmasına ilişkin kararıyla ilgili olarak, ''Bundan sonraki süreç, Koruma Kurullarının almış olduğu kararlar çerçevesinde işleyecek'' dedi. ''Azerbaycanlı Ressamlar Sergisi''nin açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Günay, Kars Belediye Meclisi'nin ''İnsanlık Anıtı'' heykelinin kaldırılmasına yönelik kararını soran bir gazeteciye, bu konudaki tartışmaların başından beri speküle edildiğini söyledi. Kararın Dünya Koruma Kurulu'na bir proje olarak götürüleceğini kaydeden Günay, ''Dünya Koruma Kurulu'nun uygun görmesi halinde, onun uygun gördüğü yönteme göre davranılacak. Bizim de belediyenin de bu alanda özel bir yetkisi yok'' diye konuştu. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Türkiye'nin yapacağı turizm sunumuna ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Günay, Dünya Kongre Merkezi'nce her kuruluşa başarılı oldukları alanlarla ilgili sunum yapma şansı verildiğini ve bu bağlamda da Türkiye'nin turizm konusunu anlatacağını kaydetti. Günay, ''Türkiye son yıllarda dünyadaki olumsuz gelişmelere karşın sürekli büyüme ile turizmde başarılı bilinen ülkelerden birisi haline gelmeye başladı. Türkiye'nin bu alandaki çalışması, dünya çapında dikkate değer bir çalışma. Bu bizim için büyük bir övünç ve sevinç vesilesi'' dedi. -MISIR'A TURLARIN İPTAL EDİLMESİ- TÜRSAB'ın Mısır'a turların iptal edilmesine ilişkin açıklaması hatırlatılarak, ''Olayların bitmesinin ardından turlar tekrar başlayacak mı?'' sorusuna Bakan Günay, şu karşılığı verdi: ''Elbette turlar başlayabilir ama bugün Mısır'da galiba çatışmalar çıktı. Biz bütün bölgemizdeki ülkelerin hem birbirleriyle hem de kendi içlerinde barış içinde yaşamalarını arzu ediyoruz ama Ortadoğu'da sanıyorum ki bir süre daha sular kaynamaya devam edecek. Dışişleri Bakanlığı ve biz durumu değerlendirdik. Hem dünyadan hem de Türkiye'den gidenler için de Mısır'ın sıkıntılı bir ülke olacağı kararına vardık. O yüzden de turlar iptal edildi. Önlemler alıyoruz ve sanıyorum ki dünyanın birçok yerinden Mısır'a olan rezervasyonlar da Türkiye'ye dönüyor. Ben daha önce de söylemiştim, başka ülkelerin sıkıntısı üzerinden bir gelişme beklemiyoruz. Bir an önce onların barışa ulaşmalarını ve gelişmelerini devam ettirmelerini ümit ediyoruz.''