-GÜNAY'DAN ARAMALARA TEPKİ İZMİR (A.A) - 02.05.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İzmir Büyükşehir Belediyesinde yapılan aramanın zamanlamasından rahatsızlık duyduğunu söyledi. Bakan Günay, İzmir Valiliğinde düzenlenen EXPO 2020 ile ilgili basın toplantısında, gazetecilerin İzmir Büyükşehir Belediyesindeki arama ile ilgili sorusunu yanıtladı. Olayı duyar duymaz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile konuştuğunu, soruşturmanın içeriğini bilmediğini dile getiren Günay, şöyle konuştu: ''Soruşturmada olan bir konuyla ilgili önyargı ifade etmek istemem, ama zamanlamanın uygun olmadığını ben de düşünüyorum. Aldığım bilgilere göre, birkaç aydan bu yana süren bir soruşturmaymış. Hemen seçim eşiğinde biz son derece diyalog içinde İzmir ile ilgili fikirlerimizi söylediğimiz ortam içinde seçime gitmeyi amaçlarken ve buna çalışırken, böyle yeni bir tartışmanın, çeşitli çekişmelere vesile olacak bir tartışmanın ortaya çıkmış olmasından, yüksek sesle ifade ediyorum: Rahatsızım, rahatsızlık duyuyorum. Bizim yargının herhangi bir biriminin, herhangi bir işine karışmamız hukuk devleti kuralları içinde söz konusu değil. Ben bu konuda gereken dikkatin, özenin gösterilmesini soruşturmada görev alan emniyet birimlerinden rica ettim, ama bu konuda takibat izni veren savcılara bir şey söylememiz mümkün değil. Altını çizerek söylüyorum: Bu zamanlamadan rahatsızlık duydum.'' Valiliğe gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, olayla ilgili yazılı açıklama yaptığını, başka açıklama yapmayacağını söyledi.