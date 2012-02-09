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Yaşam

Günay: Başkalarına ders olsun İSTANBUL (A.A)

09 Şubat 2012 15:58

-Günay: Başkalarına ders olsun İSTANBUL (A.A) - 09.02.2012 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Sultanahmet'te Bizans Sarayı kalıntıları üzerindeki otel inşaatının dün itibariyle yıkılmaya başladığını belirterek, ''Başkalarına ders olsun. Bundan sonra gereken prosedürü tamamlamadan, gereken izinleri almadan hiç kimse tarihi mekanları herhangi bir şekilde zorlamaya, tahrip etmeye kalkmasın'' dedi.  Günay, 16. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın (EMITT) açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.  Bir gazetecinin ''Sultanahmet'te 1. derece koruma bölgesinde yer alan Bizans Sarayı'na ait kalıntıların üzerine inşa edilen otel yıkılıyor mu?'' sorusu üzerine, binanın yıkılmaya başlandığını söyledi.  Yıkım konusunda kendisinin talimatı ve Fatih Belediyesi'nin kararı olduğunu bildiren Günay, şöyle konuştu:  ''Bu tür olaylar meydana geldiğinde, kurullarımız ve müzelerimiz olarak gereken önlemleri anında alıyoruz. Bazen uygulayıcı birimler gecikebiliyor. Ama bu kez Fatih Belediyesi zamanında davrandı. Zaten inşaatı daha önceden öğrenmiş, inşaat yapılması mümkün değilken, yapmışlar.'' Kültür ve Turizm Bakanı Günay, ''Kalıntılar zarar görmüş mü?'' sorusuna ''Bu konuda da ilgili arkadaşlarımız çalışıyorlar. Raporlara göre biz de gerekeni yapmaya gayret edeceğiz'' karşılığını verdi.

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