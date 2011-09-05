-Günay: "30 milyon turisti geçeceğiz" ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye'nin bu yıl için hedeflediği 30 milyonluk turist sayısını geçeceğini belirterek, turizm gelirleri hesaplama yöntemleri üzerinde de çalıştıklarını, yönetmeleri daha bilimsel temellere oturtacaklarını söyledi. Günay, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk'e göreve başlaması dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Günay, Türkiye'nin bir kitle turizmi haline gelmesi için çalıştıklarını ve kültür turizmine 3-4 yıldır çok önem verdiklerini ifade ederek, bunun hasadını almaya başladıklarını söyledi. Türkiye'nin termalleri, şehir kültürü, tarihi arkeoloji alanlarında çok büyük zenginlikleri bulunduğunu, son yıllarda bunları mümkün olduğu kadar devreye sokmaya çalıştıklarını anlatan Günay, ''Uluslararası fuarlarda sadece Türkiye'nin mavi deniz kıyılarının değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültür özelliklerine, termalini, yemeğini katmaya çalışıyoruz. Henüz Türkiye'nin hak ettiği oranda değil, buna rağmen bir artış oldu. Deniz kıyılarından iç bölgelere turisti çekmeye çalışıyoruz. Turizmin, deniz kıyılarından kültüre, termale, şehir turizmine, sivil mimarlık örneklerine, gastronomiye yayılması daha fazla gelir bırakmasını da sağlıyor'' dedi. Türkiye'nin bu yıl için hedeflediği 30 milyonluk turist sayısının geçileceğini anlatan Günay, ''Turist sayısında bu yıl 30 milyonu geçeceğiz. Türkiye için özel bir rakam olacak bu '' dedi. Ertuğrul Günay, turizm gelirlerinin hesaplanma yöntemlerinin de yenileneceğini bildirerek, ''Turizm gelirleri hesaplama yöntemlerini de TÜİK ile yeniden çalışıyoruz. Oldukça eski yöntemlerdi, onu geliştiriyoruz. Gelir diye yansıyan resmi rakamlar 21-22 aralığındaydı, 25'in üzerinde bir yerde olacağı, sadece benim değil, Maliye Bakanlığı ve Hazine'deki arkadaşlarımızın da kanaati'' diye konuştu. ''Turist sayısı artmasına rağmen, turizm gelirleri az'' diye genel bir kanı olduğunu söyleyen Bakan Günay, şunları söyledi: ''Bu aslında bilmeyenlerin, eski bazı tekerlemeleri tekrar edenlerin iddiaları. Bir de hesaplama yöntemlerimiz eski. Sadece yılda 4 kez çıkış kapılarında yapılan anketler yöntemiyle bulunan bir hesap. Bunlar yeterli değil. Dünyada başka hesaplama yöntemleri var. Bizden daha fazla gelir etmediğini kesin olarak bildiğim ülkeler çok daha yüksek rakamlar açıklıyorlar. Biz bunu daha bilimsel temellere kavuşturacağız. Piyasadaki para bolluğunu da Maliyeciler genel olarak turizmin getirdiği paraya bağlıyorlar. Başka türlü bu kadar döviz olmaz.'' Ziyarette Bakan Günay, AA Genel Müdürü Öztürk'e Bakanlığı'nın son yıllardaki çalışmalarından ''Hat ve Tekzip Sanatı'' kitabını, Öztürk de Günay'a, AA'nın 2010 yılı almanağı ve AA yazılı çini vazo armağan etti.