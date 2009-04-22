Günay: Yola AKP ile devam

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bakanlıktan alınsa bile siyasette AKP ile yola devam edeceğini açıkladı.



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, AKP'ye herhangi bir bakanlık görevi için gelmediğini söyledi.

Bakan Günay, Hyatt Regency Oteli'nde, Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye arasında kültürel işbirliği programı çerçevesinde düzenlenen basın toplantısının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Ergenekon soruşturmasında yaşananların, AKP aleyhine geliştiğini söylemiştiniz. Dün de bazı mühimmatlar bulundu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Günay, şunları kaydetti:



"Bu yeni buluntular, tamamen yargının değerlendireceği konular. Ben bir hassasiyetimi ifade ettim. Aslında bir demeç vermemiştim. Bir çay sohbeti sırasında, bir kaç arkadaşımla paylaştığım bir kaç cümlecik, biraz büyütülerek manşete taşınmıştı. Ben bunun üzerine bir açıklama yaptım. O yazılı açıklama dışında başka bir açıklamam yoktur."



Ertuğrul Günay, "eski Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel'in Kültür ve Turizm Bakanı olacağı yönünde değerlendirmeler var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Bunları tamamen sayın Başbakan bilir" karşılığını verdi.



Günay, "Bakanlık görevinden alınırsanız, AKP'den ayrılmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, "Olur mu öyle şey? Ben herhangi bir bakanlık görevi için gelmedim ki AK Parti'ye..." diye konuştu.



Bir gazetecinin "Bu çıkışları kabine değişikliği nedeniyle yaptığınız söyleniyor" sözleri üzerine Günay, şöyle konuştu:



"Bazı bilgi yanlışları var. Örneğin benim bir kültürel merkezi korumak konusundaki hassasiyetim, neredeyse bir aydan beri sürüp geliyor. Ama bugün, bir basın mensubu arkadaşım, bir köşe yazarı, bu son tartışmalarla ilişkilendirmiş. Yani herkes biraz zamanı doğru okur, olayları yerine koyarsa, benim söylediklerimin herhangi bir kaygıdan kaynaklanmadığını, tamamen ilke düzeyinde, belli ilkelere sahip çıkmak tutarlılığından yola çıktığımı herkes anlayacaktır.

Kimse kimseye haksızlık yapmasın gereksiz yere..." (aa)