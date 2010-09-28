-GÜNAY: TOPLU GÖSTERİ YASAYLA ENGELLENİYOR ANKARA (A.A) - 27.09.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Kars Ani harabelerinde namaz kılmak istediğine' ilişkin iddialara yönelik, ''Bir toplu gösteri yapmaya kalkarsa zaten sanıyorum ki Anayasa, Siyasi Partiler Yasası bir siyasi partinin din istismarı ile yola çıkmasını galiba engelliyor. Ama bireysel olarak bir hakkını kullanmasına saygı duyarım'' dedi. Günay, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Skal International ve Anadolu Turizm İşletmecileri Derneğince 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla Ankara Cer Modern Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Merkeze girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Günay, bir gazetecinin ''MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekimde başlayacağı seçim turu kapsamında Kars'ta Ani harabelerinde namaz kılacakmış. Orada bir etkinlik yapmak için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin gerekiyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna, ''Bireysel olarak namaz kılacaksa her yerde bir temiz mekan bulup namaz kılabilir. Bir toplu gösteri yapmaya kalkarsa zaten sanıyorum ki Anayasa, Siyasi Partiler Yasası bir siyasi partinin din istismarı ile yola çıkmasını galiba engelliyor. Ama bireysel olarak bir hakkını kullanmasına saygı duyarım'' yanıtını verdi. Daha sonra etkinlikte konuşan Günay, dünyada turizmin ancak doğayı koruyarak sürdürülebilir hale gelebileceğini belirtti. Türkiye'de tarihsel ve doğal çevreyi koruyarak turizmi geliştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Bakan Günay, Türkiye'nin turizm alanında sürekli yükselen bir çizgiye sahip olduğunu vurguladı. Turizmi ''toplumsal dönüşüm'', ''barış projesi'' ve ''toplumsal gelişme projesi'' olarak nitelendiren Günay, şunları söyledi: ''Benim hayalim, önümüzdeki 5-10 yıl içinde Türkiye'nin doğasına sahip çıkarak, tarihine sahip çıkarak, arkeolojisine, damak tadına folkloruna sahip çıkarak dünyada çok tanınan, sadece mavi deniz kıyılarına insanların gelip gittiği değil, bütün bu özellikleriyle tanınan bir ülke haline gelmesi, marka bir ülke haline gelmesidir. Belli bir kültür düzeyine erişmiş insanların, belli bir ekonomik gelişmişlik düzeyine erişmiş insanların yaşamlarında bir kez olsun Türkiye'yi görmemişlerse eksiklik hissetmeleridir. Türkiye'yi görmemiş olmanın bir prestij kaybı olarak dünyada algılanmasıdır. Umudum, hayalim bu. Bunu da öyle zannediyorum ki en geç cumhuriyetin 100. yılına varana kadar mutlaka gerçekleştireceğiz. O zaman galiba cumhuriyetin asıl idrakine varmış olacağız ve Cumhuriyeti kuranlara saygımızı o zaman gerçekleştirmiş olacağız.'' Türkiye'nin turist alan ülkeler sıralamasında 7. sırada olduğunu belirten Günay, 1-2 yıl içinde 6. ya da 5. sıraya yükselmeyi hedeflediklerini belirtti. Ankara'yı Cumhuriyetin 100. yılına doğru giderken sanat ve kültür mekanları ile ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği cumhuriyetin başkenti haline getirmek için çalıştıklarını dile getiren Bakan Günay, Ankara'da kültür ve sanat mekanlarını geliştirmek konusunda önemli adımlar atıldığına da dikkati çekti. Cer Modern Sanatlar Merkezi hakkında davetlilere kısa bilgi de veren Günay, Ulucanlar Cezaevini de Ankara'nın kültür ve sanat yaşamına kazandıracaklarını söyledi. Etkinliğe Ankara Valisi Alaaddin Yüksel'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.