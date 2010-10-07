-GÜNAY: SAVARONA KONUSUNDA BEN DOĞRUDAN İLGİLİ DEĞİLİM. ULA (A.A) - 07.10.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Bu konuda (Savarona) ben doğrudan ilgili değilim. Tahsisi iptal etme ve yeni bir kuruma verme yetkisi Maliye Bakanlığındadır'' dedi. Bakan Günay, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova beldesinde bulunan Padok At Çiftliğinin açılışını yaparak, çiftlikte bakımı yapılan yarış atları hakkında bilgi aldı. Çiftlikte bakımı yapılan yarış atlarını havuç veren ve yurt dışından getirilen 3 midilli hakkında bilgi alan Günay, at çiftliğinin sahibi Gökhan Çilingir'in Fransa'dan aldığı Fransız Buldok'un 3 yavrusunu kucağına alarak bir süre sevdi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Günay, Savarona yatı ile ilgili bir gelişme olup olmadığına ilişkin soru üzerine şunları söyledi: ''Bu konuda ben doğrudan ilgili değilim. Şu anda tahsisi iptal etme ve yeni bir kuruma verme yetkisi Maliye Bakanlığında. Önce bu tahsis işleminin usulüne uygun bir şekilde ortadan kaldırılması lazım. Ondan sonra yeni bir kuruma tahsis edilmesi gerekir. Tahsis işlemi ortadan kaldırılırsa ben Savarona'yı bir kültür turizm mekanı olarak değerlendirebileceğimizi daha önce söyledim. Ama ne tahsisi yapan ne de şu anda işletmesi ile yetkili kurum biziz. İçerisinde bir turizm sözü geçtiği için bizi ilgilendiriyorlar, ama şu ana kadarki süreçlerin hiçbirisinde bizim ilgimiz yok. Ben daha önce yatın uygun bir kurum tarafından alınması ve kültür turizmi amacıyla kullanılması konusunda bazı önerilerde bulunmuştum ve sonuç alınmamıştı. Umarım bundan sonra böyle bir noktaya sükunetle varırız.'' Bir gazetecinin, ''Bazı yabancı turizm acentelerinin batması konusunda gerekli önlemler alınıyor mu?'' sorusuna ise Bakan Günay, şu yanıtı verdi: ''Türkiye'de turizm sektörü, dünyanın sayılı sektörleri haline geldi. O yüzden ciddi bir rekabet ortamı var. Bu rekabet ortamı içerisinde kurallara uymayanlar, gereksiz yatırımlar yapanlar, sigorta yaptırmadan bu işi yaptırmaya kalkan bazı kapasitesi yetersiz firmalar rekabetin doğal koşulu olarak elemine olacaklar. Bazıları bu kıyastan çekilecekler. Biz ülkemize gelen turistlerin mağdur olmaması için gerekli önlemleri alıyoruz. Türkiye'de kimse mağdur olmadan tatilini tamamladı.''