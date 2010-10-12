T24 LogoT24 Logo
Yaşam

GÜNAY: KUSTURICA TARTIŞMASI KAPANSIN İSTANBUL (A.A)

12 Ekim 2010 16:52

-GÜNAY: KUSTURICA TARTIŞMASI KAPANSIN İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, yönetmen Emir Kusturica tartışmasını kapatmaktan yana olduğunu ifade etti ve ''Çünkü birileri, Türkiye'nin bir hoşgörü ülkesi olması doğrultusunda ilerlemesini istemiyor ve birtakım provokatif davranışlarla bunu gölgelemeye kalkıyor. Çok somut örneğini de önceki gün gördük'' dedi.  Günay, Türkiye Otelciler Federasyonunun (TÜROFED), Akbank'ın iş birliğiyle hazırladığı ''İkinci Turizm Raporu''nun açıklanması dolayısıyla düzenlenen toplantıda, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Emir Kusturica'nın Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali jüri üyeliğinden ayrılarak, ülkesine dönmesi sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Günay, bu konudaki değerlendirmesini yaptığını anımsattı. Türkiye'yi, hoşgörü, barış ülkesi olarak geliştirmeye çalıştıklarını, yaz aylarında da bu konuda ısrarlı ve kararlı adımlar attıklarını ifade eden Günay, ''Bazı ölçüsüz davranışların, çıkışların ve sahiplenmelerin, Antalya ve Türkiye'nin turizm ve hoşgörülü kültür inancını bozmasına dönük bir görüntü sergilemesinden üzüntü ve rahatsızlık duyuyorum. Bu tartışmayı kapatmaktan yanayım. Çünkü birileri, Türkiye'nin bir hoşgörü ülkesi olması doğrultusunda ilerlemesini istemiyor ve birtakım provokatif davranışlarla bunu gölgelemeye kalkıyor. Çok somut örneğini de önceki gün gördük'' diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, OECD'nin 20-22 Ekimde, Kudüs'te yapacağı turizm konferansına katılıp katılmayacağına ilişkin bir soru üzerine de Türkiye'nin konferansa temsilci göndermeyeceğini belirterek, ''Yanlış açıklamalar yapıldı. Biz turizm olsun istiyoruz, siyaset olsun istemiyoruz'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24