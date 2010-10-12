-GÜNAY: KUSTURICA TARTIŞMASI KAPANSIN İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, yönetmen Emir Kusturica tartışmasını kapatmaktan yana olduğunu ifade etti ve ''Çünkü birileri, Türkiye'nin bir hoşgörü ülkesi olması doğrultusunda ilerlemesini istemiyor ve birtakım provokatif davranışlarla bunu gölgelemeye kalkıyor. Çok somut örneğini de önceki gün gördük'' dedi. Günay, Türkiye Otelciler Federasyonunun (TÜROFED), Akbank'ın iş birliğiyle hazırladığı ''İkinci Turizm Raporu''nun açıklanması dolayısıyla düzenlenen toplantıda, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Emir Kusturica'nın Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali jüri üyeliğinden ayrılarak, ülkesine dönmesi sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Günay, bu konudaki değerlendirmesini yaptığını anımsattı. Türkiye'yi, hoşgörü, barış ülkesi olarak geliştirmeye çalıştıklarını, yaz aylarında da bu konuda ısrarlı ve kararlı adımlar attıklarını ifade eden Günay, ''Bazı ölçüsüz davranışların, çıkışların ve sahiplenmelerin, Antalya ve Türkiye'nin turizm ve hoşgörülü kültür inancını bozmasına dönük bir görüntü sergilemesinden üzüntü ve rahatsızlık duyuyorum. Bu tartışmayı kapatmaktan yanayım. Çünkü birileri, Türkiye'nin bir hoşgörü ülkesi olması doğrultusunda ilerlemesini istemiyor ve birtakım provokatif davranışlarla bunu gölgelemeye kalkıyor. Çok somut örneğini de önceki gün gördük'' diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, OECD'nin 20-22 Ekimde, Kudüs'te yapacağı turizm konferansına katılıp katılmayacağına ilişkin bir soru üzerine de Türkiye'nin konferansa temsilci göndermeyeceğini belirterek, ''Yanlış açıklamalar yapıldı. Biz turizm olsun istiyoruz, siyaset olsun istemiyoruz'' dedi.