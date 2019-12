Günay: Kapatma kararı siyasi

T24 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) kapatılması kararının, hukuki olma niteliğinden fazla siyasi nitelik taşıdığını ve Türkiye'nin siyasi ihtiyaçlarına şu anda çok uygun düşmediğini söyledi. Konuyla ilgili konuşan Ufuk Uras, 12 Eylül hukukunun bir kez daha işlediğini söylerken, CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, "Parti kapatılmasını istemeyiz ancak partiler hukuk ve anayasa çerçevesinde hareket etmeli" dedi.



Anayasa mahkemelerinin, özel bir değerlendirme yapan mahkemeler olduğunu dile getiren Günay, bunların, parlamentoyu, siyasi partileri denetlendiğini, esas itibariyle verdikleri kararın çoğu kez siyasi olduğunu aktardı.



Kendisinin de bir hukukçu olduğunu dile getiren Bakan Günay, bunun çok çeşitli örneklerini bildiğini, anayasa mahkemelerinin, çok kritik konjonktürlerde karar verdiğini ve gerekçesini yıllar sonra açıkladığını, ancak siyasi etkisini o an doğurduğunu kaydetti.



Günay, ''Bu kararın da hukuki olma niteliğinden fazla, siyasi nitelik taşıdığını ve Türkiye'nin siyasi ihtiyaçlarına şu anda çok uygun düşmediğini düşünüyorum'' dedi.



Uras: Savunduklarımı hayata geçireceğim



İstanbul Bağımsız Milletvekili Ufuk Uras, DTP'nin kapatılma kararıyla ilgili, ''Bu kritik dönemde, savunduklarımı hayata geçirmek için gerekli adımları atmakta tereddüt etmeyeceğime tüm seçmenlerimin ve yurttaşların bilmesini istiyorum'' dedi.



Uras, yaptığı yazılı açıklamada, ''12 Eylül hukukunun bir kez daha işlediğini ve Türkiye'yi çıkmaza ittiğini'' ifade ederek, ''kararın kendisinin bile, 12 Eylül Anayasası'nın değiştirilmesi ihtiyacını göz önüne serdiğini'' kaydetti.



Açıklamasında, ''hukukun evrensel ilkelerine aykırı olması bir yana, Kürt sorununda barışçı çözüm ihtimalini de zayıflatan bu kararı kabullenmenin mümkün olmadığı'' görüşüne yer veren Uras, ''DTP'nin kapatılması, bundan çok daha vahim sonuçları olabilecek bir süreci önümüze koyuyor'' dedi.



Uras, açıklamasında şunları kaydetti:



''Sorunların siyaset ve demokrasi çerçevesinde çözülebilmesi için herkesin elindeki tüm imkanları kullanması gerekiyor. Bunun için aydınlara, demokrasi ve emek güçlerine, sağduyu sahibi tüm yurttaşlara birlikte davranma ve Türkiye demokrasisini kurtarma mücadelesine katılma çağrısı yapıyorum.



Siyasal hayatı boyunca barışı, eşitliği, kardeşliği ve Kürt sorununun parlamentoda çözülmesi gerektiğini savunan bir milletvekili olarak, bu kritik dönemde, savunduklarımı hayata geçirmek için gerekli adımları atmakta tereddüt etmeyeceğime tüm seçmenlerimin ve yurttaşların bilmesini istiyorum.''



Kılıçdaroğlu: Partiler, Anayasa'ya uygun çalışmalı



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasilerde siyasi partilerin çok önemli olduğunu, hatta demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olduklarını belirterek, ''Siyasal partilerin kapatılmasını istemeyiz. Ama siyasi partilerin de o ülkenin anayasasına ve hukukuna göre çalışması da temel bir kuraldır'' dedi.



Kılıçdaroğlu, Yargı kararına herkesin saygı göstermesi gerektiğini söyleyerek, "Elbette belli çevreler eleştirebilir. Eleştirilere de saygı göstereceğiz. Ama sonuç olarak temel bir nokta var, o da şudur; kendi ülkemizde terörü istemiyoruz. Teröre destek verenleri de istemiyoruz. Biz kendi ülkemizde kardeşçe, hoşgörü içinde birbirlerinin sorunlarını aklı egemen kılarak çözen bir ülke yaratmak istiyoruz. Dolayısıyla bir siyasi partinin kapatılmasından ne keyif ne zevk alırız, sadece üzüntü duyarız. Keşke diyoruz her siyasi parti, anayasaya uygun ve onun koyduğu kurallar içerisinde faaliyetlerde bulunabilse.''



Kılıçdaroğlu, DTP'nin kapatılması üzerine erken seçimin gündeme gelip gelmeyeceğine yönelik bir soru üzerine, ''Türkiye'de AKP iktidarının yarattığı bir kaos var. Toplumun her kesimi sorunlu. Her kesimde müthiş bir duyarlılık var. Toplumu daha sakin, daha dingin duygulara teslim olmadan, akılcı davranış sergilemeye davet ediyorum'' diye konuştu.